Waltenschwil Büelisacker erhält Anschluss an den öffentlichen Verkehr: Die wichtigsten Änderungen zum Fahrplanwechsel Das wird die Einwohnenden des Waltenschwiler Dorfteils Büelisacker freuen: Sie erhalten zum Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die fünf Kurspaare zwischen Rottenschwil und Muri werden hingegen gestrichen.

Endstation Büelisacker: Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember erhält der Weiler Anschluss an den öffentlichen Verkehr. Marc Ribolla

Wer im Dorfteil Büelisacker in Waltenschwil wohnt und kein Auto hat, der hat es nicht einfach. Der Weiler war bisher nicht erschlossen vom öffentlichen Verkehr. Damit die Einwohnenden nicht auf eine Anbindung an Bus und Bahn verzichten müssen, konnten sie bisher das Ruftaxi in Anspruch nehmen. Dieses beförderte sie vom Dorfplatz her zum Bahnhof Wohlen. Allerdings musste man das Ruftaxi eine halbe Stunde vor Antritt der Reise bereits buchen.

Ab Dezember dieses Jahres wird das Reisen von Büelisacker her nun aber einiges einfacher. Der Kanton Aargau plant nämlich zum Fahrplanwechsel eine Anpassung des Konzeptes der Buslinie 341 (Wohlen–Waltenschwil–Rottenschwil). Dann soll der Ortsteil von der Haltestelle Hessel her vom Montag bis Freitag im Stundentakt erschlossen werden. Die Route führt dann via altes Schulhaus und Haltestelle Schulhausstrasse in den Ortsteil Büelisacker.

Kurz nach 7 Uhr startet das erste Postauto in Büelisacker

Für die neue Erschliessung der Buslinie müssen aber die fünf täglichen Verbindungen zwischen Rottenschwil und Muri «abgezwackt» werden. Der Wegfall dieser Kursverbindungen wird jedoch durch die Linie 245 (Birmensdorf nach Muri) kompensiert.

Diese wird weiterhin im 30-Minuten-Takt bedient. Freuen dürfen sich die Rottenschwiler und alle weiteren Anwohnenden (Waldhäusern, Bünzen und Besenbüren) dieser Linie. Denn sie werden neu im 60-Minuten-Takt zwischen Rottenschwil (Kapelle) und Wohlen eine Verbindung haben. Und das erst noch von Montag bis Sonntag.

Eine weitere Neuerung gibt es für den Abschnitt zwischen Wohlen und Waltenschwil Hessel der Linie 341. Ab dem Fahrplanwechsel wird zwischen Montag und Freitag ein durchgehender 30-Minuten-Takt eingeführt. An den Wochenenden ist ein durchgehender 60-Minuten-Takt vorgesehen. Die einzelnen Verdichtungskurse am Samstag fallen weg. Der Stundentakt ermöglicht es zudem, dass die Kurse am Sonntag regelmässiger verteilt werden.

Ab nächstem Jahr wird auf der Verbindungsstrasse zwischen Waltenschwil und Büelisacker ein Postauto verkehren. Marc Ribolla

Weitere Details zu der Fahrplanvorvernehmlassung sind online aufgeschaltet. Hier sieht man unter anderem die genaue Fahrroute zwischen Waltenschwil und Büelisacker und den Fahrplanentwurf. Die erste Busverbindung von Wohlen nach Waltenschwil ist um 5.48 Uhr, anschliessend geht es im Halbstundentakt weiter bis zum letzten Postauto, welches den Wohler Bahnhof um 23.10 Uhr verlässt.

Der Dorfteil Büelisacker wird allerdings um 20.04 Uhr zum letzten Mal angefahren. Das erste Postauto startet in Büelisacker um 7.04 Uhr am frühen Morgen. Wer Stellung beziehen möchte zu den geplanten Veränderungen, kann dies online noch bis zum 5. März machen.