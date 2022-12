Waltenschwil Bald alle Plätze belegt: Dieses Tierheim ist die rettende Insel für ausrangierte und misshandelte Jagdhunde aus Spanien Seit mehr als zwanzig Jahren rettet der Verein New Graceland aus Waltenschwil ausgesetzte Jagdhunde in Spanien und vermittelt ihnen ein liebevolles Daheim. Derzeit sind die 36 Plätze voll belegt, das hat mit dem Ende der Jagdsaison in Spanien zu tun.

Ein Teil des New-Graceland-Teams vor dem Heim (v. l.): Marlen Odermatt, Aktuarin Sarah Hegi, Leiterin Yasmin Strebel, Aiyana Kuster (Auszubildende) und Vereinspräsident Richard Imholz. Chris Iseli

Mate kann es kaum erwarten, bis sich die Türe zum Trainingsplatz öffnet. Schwanzwedelnd steht der beige Galgo Español vor dem hohen Eisentor und steckt seine Nase neugierig durch die Gitter. Tierpflegerin Yasmin Strebel öffnet das Tor und Mate entwischt auf den Rasen. Der junge Hund rennt erst einige Runden im Kreis und packt dann den roten Ball, um ausgelassen mit ihm zu spielen.

Der Jungspund ist einer von derzeit zwölf Hunden, die in Waltenschwil auf ein neues Zuhause vorbereitet werden. Vereinspräsident Richard Imholz erzählt: «Wir haben insgesamt 36 Plätze zur Verfügung. Die werden wir in den nächsten Wochen bis auf den letzten Platz füllen, in Spanien geht diese Tage die Jagdsaison zu Ende und viele Tiere werden ausgemustert.»

Für die Hunde, welche die Jäger nicht mehr für die Hasenjagd einsetzen können, beginnt mit dem Ende der Jagd unvorstellbares Leid: Sie werden ausgesetzt, in Brunnen ertränkt, mit Säure übergossen oder an Bäume aufgehängt.

Aufklärung tut not: Es ist eine Sisyphusarbeit

Es wird geschätzt, dass in Spanien jährlich gegen 50'000 Hunde ausgesetzt werden. Wohl dem Hund, der von einer der Tierschutzorganisationen aufgenommen wird. In den Auffangstationen päppeln Freiwillige die geschundenen Kreaturen wieder auf. Die Mitarbeitenden lassen nichts unversucht und starten immer wieder Infokampagnen bei den Jägern. Sarah Hegi, Vorstandsmitglied des Vereins, sagt: «Das ist eine Sisyphusarbeit, es braucht viel Zeit, bis ein Umdenken stattfindet.»

Lebensfreude pur: Die beiden Jagdhunde werden in Waltenschwil aufgepäppelt und dann an einen guten Platz weitervermittelt. Chris Iseli

Die Galgo Español sind wegen ihres Tempos, der Ausdauer und Wendigkeit ideale Tiere für die Hasenjagd. Hegi erzählt: «Die Hunde werden in der Regel schlecht behandelt, sie erhalten zu wenig oder schlechtes Futter, werden zu Höchstleistungen angespornt, ausgenutzt, teilweise misshandelt und dann einfach wie eine Sache weggeworfen, wenn sie den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden.»

Hin und wieder wird dem Verein vorgeworfen, dass er sich doch um die Belange der Tiere in der Schweiz kümmern sollte. Diese Haltung könne sie zwar nachvollziehen, so Sarah Hegi und fügt an: «Dieses Leid haben Menschen angerichtet, also müssen es auch Menschen mindern oder versuchen, es wieder geradezubiegen.»

Yasmin Strebel, die Leiterin der Tierrettungsstation, gibt Einblick in ihre Arbeit. Chris Iseli

Der Verein New Graceland wurde vor zwanzig Jahren von drei Tierschützerinnen gegründet. 2002 nahmen sie die ersten Windhunde aus Italien auf, damals wurden Hunderennen verboten und sie retteten sie auf diese Weise vor dem sicheren Tod. Seither setzt sich der Verein für Wind- und Jagdhunde sowie für weitere notleidende Hunde aus Spanien ein.

Die beiden Auffangstationen, mit denen der Verein zusammenarbeitet, melden jeweils, wenn sie neue Tiere für den Transport haben. Stark traumatisierte Tiere werden in der Regel nicht vermittelt. Sie brauchen viel Verständnis und noch mehr Zeit, um Vertrauen zu schöpfen. Nur wenige Hundehaltende sind bereit, diesen Aufwand zu erbringen.

Viel Enthusiasmus ist gefragt

Seit 2014 ist das Tierheim im Freiamt daheim. Ein Tierfreund finanzierte den Bau des Hauses, das sich etwas ausserhalb des Dorfes befindet. Es ist auf die Bedürfnisse der Hunde zugeschnitten und bietet drei ausgebildeten Tierpflegerinnen und einer Lernenden eine Arbeitsstelle.

Vereinspräsident Richard Imholz. Chris Iseli

Vor zwei Jahren übernahm Richard Imholz das Präsidium. Seine Vorgängerin war die langjährige Leiterin des Tierheims und Präsidentin des Vereins Evelyne Bader. Imholz steht, gemeinsam mit den drei weiteren Vorstandsmitgliedern, in der Verantwortung, jährlich 400'000 Franken für den Unterhalt, den Betrieb und die Lohnkosten zu sammeln. Das ist keine leichte Aufgabe. Er erzählt:

Daneben verschlingt die Administration enorm viel Zeit. So münde das Organisieren eines Transportes jedes Mal in einen wahren Papierkrieg, nennt Imholz ein Beispiel.

Lohn für diesen immensen Aufwand seien die vielen begeisterten Rückmeldungen der Hundehaltenden, ergänzt Sarah Hegi. Die Tiere leben an ihren neuen Plätzen richtiggehend auf und zeichnen sich durch ihre liebevolle Art aus. Bevor die Hunde abgegeben werden, unterzieht man die neuen Haltenden einer eingehenden Prüfung. Dazu gehören Gespräche und mehrere Spaziergänge. Denn auch hier gilt: Es prüfe, wer sich ewig bindet.

Mate geniesst den Auslauf auf der grossen Wiese und das Spiel mit dem Ball. Chris Iseli

Richard Imholz sagt: «Wir legen Wert darauf, dass die Tiere an einen Ort vermittelt werden, wo es für beide Seiten passt.» Mit zum Service gehört auch, dass man bei Problemen jederzeit anrufen kann. Wer den Hund nicht mit in die Ferien nehmen kann, dem steht ein Plätzlein in Waltenschwil zur Verfügung.

Tierfreunde, die keine Zeit für einen eigenen Hund haben, sind in Waltenschwil gerne gesehen: Sie dürfen sich für regelmässige Gassirunden zur Verfügung stellen.