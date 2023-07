Waltenschwil «Auf zur Perlensuche im Freiamt!» – So soll die Region zu einer Marke werden Vor einem Jahr wurde die Marke Freiamt.mittendrin als Impulsprogramm für die Region ins Leben gerufen. Die Plattform vereint die Vorzüge der Region unter den Aspekten Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Am Donnerstag wurde die Folgekampagne vorgestellt.

An der Murianer Gewerbeausstellung im letzten Herbst wurden die Besuchenden gefragt, was sie am Oberfreiamt schätzen. 500 Freiämterinnen und Freiämter setzten ein Kreuz hinter «Landschaft». Diesen Vorzug macht sich die Regionalplanungskommission (Repla) Oberes Freiamt nun zunutze. Sie will das obere Freiamt zu einer Marke machen. Unterstützung erhält die Repla vom Bund, der mit seiner neuen Regionalplanungspolitik die ländlichen Gebiete stärken will.

Rainer Heggli, Präsident der Wirtschaftskommission der Repla Oberes Freiamt, enthüllt das neue Logo von Freiamt.mittendrin. Neben ihm steht Werbefachmann Andreas Gnädinger, Vizepräsident des Gewerbevereins Sins und Umgebung, der für das Logo mitverantwortlich ist. Bild: Nathalie Wolgensinger

Letztes Jahr wurde zu diesem Zweck die Website freiamt-mittendrin.ch lanciert. Das Ziel wurde damals wie folgt formuliert: Eine klare und eigenständige Positionierung in der Region aufbauen, Unternehmen vernetzen und die Standortattraktivität besser vermarkten. Und zwar unter den zwei Wörtern «Freiamt. Mittendrin.» Auf der Website sind mittlerweile sämtliche relevante Infos über das Oberfreiamt abrufbar.

Egal, ob jemand eine neue Stelle oder ein neues Haus in der Region sucht oder die besten Freizeitaktivitäten auf einen Blick sehen will. Der Slogan dazu heisst «Das Freiamt hat’s in sich». Damit will man auch auf die zentrale Lage des oberen Freiamts hinweisen und die vielen Perlen, welche die Region ausmachen. Am Donnerstagvormittag wurde Phase zwei der Kampagne gezündet. Und das am nördlichsten Punkt des Oberfreiamts, nämlich in Waltenschwil beim Waldhaus.

Wer kennt eine Perle im oberen Freiamt?

«Auf zum Perlensuchen im Freiamt!», rief Werbefachmann Andreas Gnädinger aus Sins, der die Kampagne initiierte und betreut, den Gästen der kleinen Feier im Wald zu. Bis im November dauert die Mitmach-Aktion, die sich an all jene richtet, die mit offenen Augen durch das Freiamt gehen. Sie sollen nämlich ihre persönlichen Perle auf der Website melden. «Die Menschen im Freiamt sind sich bewusst, dass sie an einem schönen Ort leben. Wir möchten, dass sie das, was sie erleben, mit anderen teilen», verdeutlichte Gnädinger die Idee dieser Aktion.

Die Mitglieder der Wirtschaftskommission der Repla Oberes Freiamt (v. l.): Daniel Räber (Geschäftsstellenleiter), Werbefachmann Andreas Gnädinger, Rainer Heggli und Pius Wiss. Bild: Nathalie Wolgensinger

Wer also einen ganz besonderen Platz oder Ort kennt, der kann diesen mit anderen teilen. Das soll eine inspirierende Perlensammlung geben, die attraktive Orte im Freiamt zu einer Kette aufreiht. Diese Orte sollen möglichst viele dazu anregen, Neues zu entdecken.

Die erste Perle wurde vor Ort gemeldet

Doch nicht nur Perlen sind gesucht. Monatlich wird ein Wettbewerb lanciert, bei dem es gilt, anhand einer Fotografie herauszufinden, wo sich der Fotograf befand. Wer es errät, kann einen Preis gewinnen. Die Macher hoffen, dass sich im Laufe der Zeit eine Gemeinschaft bildet, die Freude daran findet, aussergewöhnliche Orte im oberen Freiamt aufzustöbern.

Perlen können via Website oder auf den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram oder LinkedIn gemeldet werden. Damit erreicht man auch die jüngeren Freiämterinnen und Freiämter.

Wie einfach es ist, eine Perle zu melden, das zeigte Andreas Gnädinger und sein Team gleich selber auf. Sie posteten ein Foto des grosszügigen Platzes beim Waltenschwiler Waldhaus und machten damit auf den beliebten Brätelplatz aufmerksam.

Das Logo fordert zum Entdecken auf

Und Karin Renner, Mitglied von Erlebnis Freiamt, erzählte den Gästen vom Freiämter Sagenweg, der seit 2010 unzählige Familien, Schulklassen und Interessierte in den Waltenschwiler Wald lockte. Dort reihen sich nämlich zwölf schillernde Perlen an einem Stück Waldweg auf, und geben Einblick in die schaurig-schöne Freiämter Sagenwelt.

Rainer Heggli, Präsident der Wirtschaftskommission der Repla Oberes Freiamt präsentierte zum Schluss noch den neuen Auftritt. Über dem bereits bekannten Logo ist ein Sticker mit der Aufschrift «Entdecken» angebracht.