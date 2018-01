Aufräumarbeiten bis März

Auf Nachfrage beim Forstamt Merenschwand berichtet Revierförster Tobias Wiss, dass es in Buttwil, Geltwil und Beinwil eigentlich nur Streuschäden, also Schäden bei einzelnen Bäumen und Baumgruppen, gegeben habe. Hingegen liege in Benzenschwil und Merenschwand ein anderthalbfacher Hiebsatz am Boden, also die Menge Holz, die normalerweise in eineinhalb Jahren geschlagen würde.

«Bis letzten Freitag waren wir mit Aufräumarbeiten von umgestürzten Bäumen in Gärten und auf Gemeindestrassen beschäftigt. Erst am Samstag konnten wir uns dem Wald zuwenden. Deshalb haben wir uns auch noch keinen hundertprozentigen Überblick verschaffen können.» Momentan seien noch alle Waldstrassen gesperrt. Die Aufräumarbeiten würden in den betroffenen Gemeinden sicher noch bis März andauern.

Für einige Gemeinden war es also ein eher unerfreulicher Auftakt ins Jahr 2018 und mit viel Mehraufwand für die Forstämter verbunden. Trotzdem ist die Bilanz zum Wintertief «Burglind» weit weniger schlimm ausgefallen als anfänglich befürchtet.