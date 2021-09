Wahlsonntag Überraschung in Wohlen: FDP zieht wieder in den Gemeinderat ein – dafür muss Paul Huwiler gehen Vor vier Jahren verlor die FDP ihren Sitz im Wohler Gemeinderat, ab 2022 wird sie dort mit Denise Strasser aber wieder vertreten sein. Dafür verliert die Mitte den Sitz des früheren Vizeammanns Paul Huwiler, der seit 2006 im Gemeinderat sitzt. Nun sind alle grossen Parteien wieder im Rat vertreten. Einzig ein Vizeammann fehlt noch.

Im Restaurant Marco Polo in Wohlen stösst ihre Familie mit Denise Strasser (Mitte) auf ihren Einzug in den Gemeinderat an. Pascal Bruhin

Eigentlich hiess die Frage, die man sich vor den Gemeinderatswahlen in Wohlen stellte, für viele nur: Wer wird Vizeammann? Denn um dieses Amt hatte sich nicht nur der Bisherige Roland Vogt (SVP) beworben, sondern neu auch Gemeinderat Thomas Burkard (Grüne). Von den beiden erreichte jedoch niemand das absolute Mehr (1564 Stimmen). Vogt erzielte 1224 Stimmen, während ihn Burkard mit 1420 leicht überflügelte. Doch dass noch kein Vizeammann feststeht, ist gar nicht mehr das Hauptthema.

Der bisherige Vizeammann Roland Vogt (SVP, links) wurde vom bisherigen Gemeinderat Thomas Burkard (Grüne) herausgefordert.

Die FDP hörte man von weitem jubeln. Denn ihre Kandidatin, die derzeitige Einwohnerrätin Denise Strasser, verhilft der Partei nach vier Jahren Abstinenz wieder zurück in den Wohler Gemeinderat. Kaum ein Wahlkenner hätte das noch in der vergangenen Woche vermutet. Die 40-Jährige ist erst seit vier Jahren im Wohler Einwohnerrat, davor war sie politisch kaum aktiv. Auch Strasser selbst sagt bei der Wahlfeier ihrer Partei im Restaurant Marco Polo: «Das habe ich nicht wirklich erwartet. Ich bin von einem zweiten Wahlgang ausgegangen.» Umso schöner sei es, schon heute mit dem Zittern aufhören zu können.

Paul Huwiler abgewählt Resultate der Gemeinderatswahlen Wohlen * bisher im Amt. gewählt abgewählt

Paul Huwiler muss jetzt beruflich umdenken

Mit 1841 Stimmen schaffte es Strasser als Fünftplatzierte in den Gemeinderat. Das absolute Mehr von 1461 Stimmen erreichte sie deutlich. Damit hat sie den langjährigen Gemeinderat und ehemaligen Vizeammann Paul Huwiler um gut 200 Stimmen überflügelt und von seinem Sitz verdrängt. Er erreichte mit 1606 Stimmen zwar ebenfalls das absolute Mehr, muss als Überzähliger im kommenden Jahr jedoch seinen Platz im Gemeinderat räumen.

Paul Huwiler (Mitte) wurde nicht mehr in den Wohler Gemeinderat gewählt. zvg

Verständlicherweise nimmt ihn das mit, denn er sitzt seit 2006 im Gemeinderat und hat Wohlen durch schwierige Jahre begleitet. «Das Kapitel Politik ist damit für mich abgeschlossen», sagt er am Telefon. «Allerdings geht es mir gut. Ich habe gewusst, dass das passieren könnte, man ist sich ja nie sicher, ob man wiedergewählt wird.» Es stimme auch, dass er in den vergangenen Jahren wenig grosse Themen betreuen konnte, die ihm Ansehen als Gemeinderat hätten einbringen können.

«Aber es wären beispielsweise mit der Tagesschule nun schon spannende Geschäfte in meinem Ressort angestanden. Es ist sehr schade, dass ich diese abgeben muss.» Er werde sich beruflich neu orientieren müssen, denn als er vor sechs Jahren kurzfristig als Ammann ad interim einspringen musste, hat er seinen Job als Verkäufer in einer Software-Firma auf ein 60-Prozent-Pensum reduziert.

Ratskollegen bedauern Abwahl von Paul Huwiler

Wer von Anfang an nicht um seinen Sitz im Gemeinderat zittern musste, war Gemeindeammann Arsène Perroud. Mit 2011 Stimmen hat er hinter Thomas Burkard (2191 Stimmen) das zweitbeste Resultat erreicht. «Ich bin sehr zufrieden», sagt er. «Dieses gute Resultat bestätigt mich darin, dass ich in den vergangenen vier Jahren gute Arbeit geleistet habe.» Auch dass seine Parteikollegin Laura Pascolin mit 1505 Stimmen das absolute Mehr erreicht hat, freut ihn sehr, auch wenn sie es am Ende nicht in den Rat geschafft hat.

Arsène Perroud ist klar als Gemeindeammann von Wohlen wiedergewählt worden. zvg

Persönlich findet er es traurig, dass Paul Huwiler nicht wiedergewählt wurde. «Das ist ein schwieriger Moment. Aber so sind nun mal die Regeln», hält er fest. Dem stimmen auch Burkard und Vogt zu. Roland Vogt sagt: «Persönlich finde ich das nicht schön. In der Wohler Politlandschaft ist es aber sicher eine gute Neuerung, dass alle grossen Parteien wieder im Gemeinderat vertreten sein werden. Mit zwei Mitte-Politikern war diese Partei klar übervertreten.»

Ihm ist auch klar, dass es in Wohlen schwer wäre, zwei SVP-Politiker in den Geminderat zu bringen. Dennoch ist er zufrieden mit den 1151 Stimmen, die Ortsparteipräsident Roland Büchi gesammelt hat. Nun muss sich Vogt überlegen, ob er in einem zweiten Wahlgang nochmals als Vizeammann antreten möchte. Einig ist er sich mit seinem Nebenbuhler Burkard darin, dass das Vizeammannamt eher der Repräsentation dient. «Wir werden uns mit unseren Parteien und auch miteinander noch absprechen», sagt Burkard. Doch auf telefonische Anfrage geben beide an, noch sehr motiviert zu sein, Wohler Vizeammann zu werden beziehungsweise zu bleiben.

Ariane Gregor (Die MItte) ist weiterhin im Gemeinderat Wohlen. zvg

Und auch Ariane Gregor (Die Mitte), Parteikollegin des abgewählten Huwilers, ist sehr motiviert, weiterhin in der Wohler Exekutive zu politisieren. «Es geht sehr viel Know-how verloren, wenn Paul nun gehen muss. Ich spüre die Verantwortung, die da auf mich zukommt. Aber ich freue mich auch sehr über mein gutes Resultat», sagt sie. Dass nun eine zweite Frau in den Rat einzieht, freut sie natürlich. «Die Zusammensetzung des Gemeinderats bildet nun die Gesellschaft natürlich besser ab, wenn eine Frau mehr Einsitz hat. Aber im Grunde geht es darum, gut zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, dass uns das weiterhin gelingen wird.»