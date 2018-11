Höchst erfreuliche Post für die Gemeinde Villmergen: Die Sportkommission des Swisslos-Sportfonds des Kantons Aargau stellt einen deutlich höheren Beitrag an die geplante Sanierung der Sportanlagen Badmatte in Aussicht, als man ursprünglich erwartet hat. «Wir haben mit rund 250'000 Franken gerechnet, jetzt könnten es 750'000 Franken werden», sagt der zuständige Gemeinderat Renato Sanvido. Die Nettoinvestitionskosten der Gemeinde für das auf 4,9 Mio. Franken veranschlagte Grossprojekt würden sich so um bis zu 15 % reduzieren.

Auf drei Projekte aufgeteilt

In Villmergen ist man bisher davon ausgegangen, dass man das Projekt bei der Sportkommission als Ganzes einreichen müsse und im besten Fall mit dem bereits erwähnten Beitrag von 250'000 Franken rechnen dürfte. Jetzt hat die Sportkommission der Gemeinde jedoch mitgeteilt, dass das Projekt in die drei Einzelkomponenten «Garderoben- und Technikgebäude», «Neubau Kunstrasenspielfeld» und «Sanierung Hauptspielfeld» aufgeteilt werden könne. Das bedeutet, dass drei Beitragsgesuche gestellt und somit auch dreimal 250'000 Franken erwartet werden dürfen. «Eine definitive Zusage liegt noch nicht vor, aber aufgrund der bisherigen Gespräche dürfen wir doch recht optimistisch sein, dass wir den höheren Beitrag erhalten werden», freut sich Sanvido.