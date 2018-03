Godi Küng will nach Amerika. Das ist sein allererstes Ziel, jetzt, wo er seine Hauswartspflichten an der Schule Beinwil nach 27 Jahren in andere fähige Hände legt. Doch die Schülerinnen und Schüler liessen ihn nicht einfach gehen, dafür mögen sie ihren Godi viel zu sehr. Stattdessen halfen sie ihm, seine Amerika-Reise perfekt vorzubereiten. Gestern Morgen nämlich durchlief Godi, der von allen geduzt wird, seine gesamte Schulzeit erneut. Früh am Morgen rückte er mit «Lüchzgi» in den Kindergarten ein, wo er nach verschiedenen Spielen die wichtige Notfall-Apotheke mit auf den Weg bekam: Sowohl Tabletten gegen Flugangst als auch gegen Heimweh und andere Krankheiten waren schön verpackt einsortiert. Dass es alles verschiedenfarbene Smarties waren, verrieten die Kleinen dem Godi natürlich nicht.

Im Kindergarten gestartet, durchlief der 65-Jährige die gesamte Primarschule, recherchierte mit den Kindern das Thema Amerika, bekam ein Switzerland-Käppi und viele gute Tipps für die Reise. Eines war sehr deutlich: Die Kinder mögen ihren Godi wirklich. «Ich weiss noch, als ich hier zur Schule ging, war ein sehr strenges Hauswartehepaar im Dienst. So könnte man heute diesen Job gar nicht mehr ausüben», erklärte Küng. «Das wollte ich auch nie. Ich war von Anfang an nicht der Herr Küng, sondern der Godi.» So seien die Kleinen auch mit ihren Problemen zu ihm gekommen oder hätten ihm ihre neuesten bahnbrechenden Ideen unterbreitet. «Bei Problemen habe ich immer versucht, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, aber bei den Ideen musste ich mir schon öfter einmal das Lachen verkneifen.»

Godi Küng war Hauswart mit Leib und Seele. Dennoch werde es ihm nicht langweilig, wenn er nun sein Amt niederlegt. «Zuallererst kommt die fünfwöchige Amerikareise.» Danach werde er vor allem als Theaterregisseur bei verschiedenen Freiämter Vereinen weiterarbeiten und auch selber spielen. «Es war sehr schön an der Schule. Aber ich werde auch die Zeit danach geniessen.»