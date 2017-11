Das ist eine Überraschung: Wie der Murianer Gemeindepräsident Hampi Budmiger an der Parteiversammlung der CVP Muri erklärte, muss zuerst der rechtskräftige Gestaltungsplan «Zentrum Bahnhof» zwingend revidiert werden, weil die vorgesehenen Parkierungsanlagen baulich nicht realisiert werden können. Das werde dazu führen, dass der überarbeitete Gestaltungsplan frühestens 2019 rechtskräftig wird.

Begonnen haben die Planungen und Überlegungen zur künftigen Nutzung des Bahnhofareals bereits 2009. Im Jahr 2011 hat der Gemeinderat mit dem Investor, der Eicher Generalunternehmung AG aus Zürich, eine Vereinbarung über die Entwicklung des Areals abgeschlossen. Die Grundstücksparzellen des Gestaltungsplans sind zurzeit im Eigentum der Gemeinde Muri sowie des Immobilienunternehmens.

Der Gemeinderat beabsichtigt, zu einem späteren Zeitpunkt die Grundstücke im Eigentum der Gemeinde zu veräussern. Wie die CVP Muri in einer Mitteilung festhält, gab der Umstand, dass der Gestaltungsplan nach mehreren Jahren Planung nach wie vor nicht zur Realisierung ansteht, zur Diskussion Anlass: «Infrage gestellt wurde die Projektführung, und dem Gemeinderat wurde ans Herzen gelegt, sich dieses Themas anzunehmen.»

Im Bahnhofareal sollen rund 140 Wohneinheiten entstehen. Die bestehenden Gebäude müssten, mit Ausnahme des unter Schutz stehenden ehemaligen Martinoli-Hauses, weichen.

Vision mit Gemeindeverwaltung

Ebenfalls mit dem Zentrum Bahnhof Muri befasst sich eine «Vision Muri 2025», mit der Leodegar Huber in einem Planprospekt für ein Gemeindehaus und für die Unterbringung von öffentlichen Ämtern beim Bahnhof plädiert. Er sieht dabei auch die Erwartungen an einen Knotenpunkt für den öffentlichen Verkehr im oberen Freiamt, Erweiterungsmöglichkeiten und die Bauausführung in bis zu vier Etappen als erfüllt. In einem früheren Planungsstadium hatte der Gemeinderat mit einer Gemeindeverwaltung beim Bahnhof geliebäugelt, die Idee dann aber wieder verworfen. Das neue Verwaltungsgebäude soll nun in den Widmen erstellt werden.