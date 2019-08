Die Christenlehre, in aller Regel am Sonntagnachmittag, war für die katholische Schuljugend lange eine heilige Pflicht. Der Besuch wurde streng kontrolliert. Wer sich nicht an diese Pflicht hielt, wurde bestraft – das bekam auch Josef Isler aus Wohlen deutlich zu spüren. Ganze 33 Mal hatte der Schüler bis 1891 die Christenlehre geschwänzt. Dafür erhielt sein Vater Peter Isler, Steffens, eine Busse von 24 Franken, zuzüglich Gerichtskosten von 1.40 Franken. Dagegen wehrte er sich und gelangte bis vor den Bundesrat.

Den Katechismus musste man auswendig können

«Bis um 1960 galt Glauben als lernbar», schreibt der katholische Priester und Publizist Karl Imfeld aus Kerns im Obwaldner Pfarrblatt. In den Schulen verwandte man den Katechismus als Lehrbuch. Darin war laut Imfeld «angeblich die ganze katholische Glaubenslehre in 473 Fragen und Antworten» enthalten. Die Schüler hatten in der Primarschule den Katechismus auswendig zu lernen. Damit wurden sie mit Fragen konfrontiert wie: Wozu sind wir auf Erden? «Um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen.» Oder: Was verbietet Gott im sechsten Gebot? Antwort: «Die Unschamkeit und Unkeuschheit und alles, was dazu verleitet.» Das umschreibt die Bibel zwar anders («Du sollst nicht Ehe brechen.»). Aber der Katechismus ging grosszügig über diese Differenz hinweg.

Auch die Erwachsenen wurden ab und zu im Katechismus geprüft. Brautpaare, die um 1930 heiraten wollten, taten beispielsweise gut daran, sich die Antworten nochmals genau einzuprägen. Denn der Pfarrer fragte auch sie danach ab, schreibt Imfeld.