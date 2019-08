Im Grossen Rat, wo sie als Mitglied der CVP-Fraktion einen Sitz in der Kommission für Aufgabenplanung und Finanzen sowie eine Stellvertretung in der Justizkommission innehatte, galt ihre besondere Aufmerksamkeit besonders dem Schutz und der Erhaltung einer intakten Natur. Als passionierte Bienenzüchterin setzte sie sich sehr dafür ein, das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg mit den Bienenfreunden für vernetzte Projekte zu gewinnen. Aufgrund ihres Vorstosses ist diese Zusammenarbeit mittlerweile geglückt.

Eine Kämpferin sei sie nicht, erwidert Abbt auf die Frage nach dem Motor für ihr politisches Engagement. «Ich bin lieber eine Brückenbauerin als eine Kämpferin», sagt die 48-Jährige und ergänzt: «Ich bin auch eher beharrlich als kämpferisch. Konflikte beruhen doch häufig auf Missverständnissen. Deshalb frage ich so lange nach, bis klar ist, was jemand genau meint. Erst dann kann man abwägen, wie man gegenseitig vor- und nachgeben kann. So kommt man zu Kompromissen. Das ist wichtig, auch wenn Kompromiss in der Politik heute ja schon fast ein Schimpfwort ist.»

Ihr Entschluss, Theologie zu studieren, entsprang nicht etwa einer Politikverdrossenheit, sondern vielmehr der Auseinandersetzung mit diversen Fragen nach dem Sinn und nach inneren Zusammenhängen, wie sie sagt. «So kam ich zurück auf meine Wurzeln. Ich war als Jugendliche sehr aktiv in der Pfarrei Wallisellen. Nach der Matur wusste ich schon: Wenn ich studiere, dann nur Theologie.» Doch sie entschied sich für die Ausbildung zur Buchhändlerin. Nach der Heirat mit Stefan Abbt folgte der Umzug von Zürich ins eigene Haus mit Garten in Islisberg. Kurz darauf kamen die beiden Töchter, Serafine und Eleonore, zur Welt. Mit ihren Aufgaben als Hausfrau, Mutter und Gemeinderätin war Abbt ab 1999 nicht nur daheim, sondern im ganzen Dorf und bald auch im Kantonsparlament beschäftigt.

Von der Vollblutpolitikerin zur Vollbluttheologin

Für die vormalige Vollblutpolitikerin begann am 2. August ihr neues Leben als Vollbluttheologin. In der Bruder-Klaus-Pfarrei in Oberwil (ZG) absolviert sie in den nächsten zwei Jahren ihre Berufseinführung als Pfarreiseelsorgerin. «Dabei kommt es mir sehr zugute, dass ich in der Politik gelernt habe, vor Leuten zu sprechen. Das konnte ich als junger Mensch noch gar nicht», verrät sie. «Für eine Predigt gilt dasselbe wie für eine Rede: Man muss eine Botschaft transportieren und dabei versuchen, Emotionen zu wecken. Und ganz wichtig ist, dass man immer authentisch bleibt.» Dazu verhelfen ihr der Austausch mit ihrem Mann und ihren Töchtern, die Arbeit im Garten, die Imkerei, Bergtouren, Spaziergänge – mit und ohne ihre drei Hunde – oder bewusste Auszeiten inmitten ihres kleinen, grünen Paradieses.