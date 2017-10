So hoffen sie und die Theatergruppe auch für die kommenden Aufführungen ihrer Eigenkreation «MundArtiX» auf viele Besucher. Neben dem Theater, das am 18. Oktober seine Premiere feiert, komme auch der Novembermarkt im Haus immer gut an. Rund 25 Aussteller verkaufen an ihren Ständen selbstgemachte Lebensmittel, Kunstwerke und diverse andere Produkte, die sie in ihrer Freizeit hergestellt haben. «An jedem Markt hat zudem jeweils ein Hilfswerk die Möglichkeit, gratis bei uns auszustellen», so Plüss.

Der Kulturverein gibt sich grosse Mühe, für jeden Geschmack etwas anzubieten. Deshalb bedauern seine Mitglieder den Umzug der Jugendkommission ins Sportzentrum Burkertsmatt sehr: «Es war uns wichtig, die Jungen in unserem Haus zu haben», bestätigt Plüss. Für Jugendliche wäre das Haus gut geeignet – für Kinder hingegen eher nicht. Dafür gebe es in der Cafeteria eine Spielecke, die rege genutzt werde.

Plüss weiss aus Erfahrung, dass dieses Angebot auch von den Eltern geschätzt wird: «Viele Mütter kommen mit ihren Kindern nach dem Muki-Turnen auf einen Kaffee ins Bürgisserhus.» Für «unverbindlichen Gesprächsstoff unter den Erwachsenen» sorgt nach Aussagen von Plüss die Bücherwand in der Cafeteria, die nach dem einfachen Prinzip «geben und nehmen» funktioniert.

Historisches aufleben lassen

Dem Kulturverein liegt neben den aktuellen Anlässen auch die Geschichte des Dorfes – und somit des Bürgisserhuses – am Herzen. Deshalb bemühen sich die Mitglieder, diese am Leben zu erhalten: «Damit die alten Geschichten noch lange weiterleben, versuchen wir, das Wissen der älteren Einwohner zu konservieren», erklärt Plüss. In den «Beriker Chleeblätter», die einmal im Jahr erscheinen, lässt die Dorfkulturgruppe historische Geschichten über den Mutschellen aufleben.

Für die Finanzierung des Bürgisserhuses und der verschiedenen Projekte sorgen unterschiedliche Einnahmequellen. Zum einen leistet die Gemeinde für die Anlässe einen Beitrag, indem sie pro Gast fünf Franken beisteuert. Der Rest des Geldes kommt durch Raumvermietungen, Einnahmen von Anlässen und die daran beteiligte Gastrogruppe sowie Mitgliederbeiträge zusammen. «Der grösste Beitrag für uns ist jedoch die Freiwilligenarbeit, die hier immer wieder geleistet wird», lobt Susanne Plüss alle Beteiligten.

Der ehemaligen Gemeinderätin von Berikon gefällt es, dass das Bürgisserhus nach wie vor einen wichtigen Stellenwert in der Gemeinde hat: «Berikon ist ein langgezogenes Dorf, und ich finde es wichtig, dass es einen Treffpunkt gibt und dass die Gemeinschaft gepflegt wird.»