Ab dem Sommer wird die Ruhe der Stadtbibliothek Bremgarten durch Baulärm gestört. Dann soll der Umbau des Zeughauses starten, wie Stadtammann Raymond Tellenbach und Bibliotheksleiterin Beatrice Wehrli-Burth gestern an einer Presseinformation mitteilten. Umgesetzt wird das Projekt mit dem Namen «Less is More» von der Bremgarter Schaufelbühl Architekten GmbH.

«Es wird einen Lift geben, die alte Treppe kommt weg», sagt Tellenbach. Damit man während der Umbauzeit trotzdem noch die Bibliothek besuchen kann, wird ins Baugerüst eine normale Treppe integriert. Um diese einzubauen, wird die Bibliothek im Juni für ein oder zwei Wochen geschlossen. Vor den Sommerferien wird sie aber noch eine Woche offen haben. «Das war mein Wunsch, damit sich die Leute noch für die Ferien eindecken können», erklärt Wehrli.

Für Rollstühle zugänglich

Die kurze Treppe am Eingang des Bibliotheksgebäudes wird in eine Rampe umgebaut. Tritt man in das Gebäude, wird gleich Links vom Eingang der Lift hinkommen. So wird die Bibliothek für Menschen im Rollstuhl oder Eltern mit Kinderwagen zugänglich. Die neue Treppe wird um den Lift herum nach oben führen, wo eine Passerelle das Zeughaus mit der Bibliothek verbinden wird. Wo jetzt noch der Bibliothekseingang ist, wird ein kleines Büro für die Mitarbeiter entstehen. Neu betritt man den Raum dann nach der Passerelle, dort stehen jetzt noch Bücherregale. Das Verbindungsstück der beiden Gebäude wird aus Glas sein und von Holzlamellen umrahmt werden.