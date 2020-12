Von 41 Freiämter Gemeinden schrauben nur drei am Steuerfuss

In praktisch allen Freiämter Gemeinden sind die Budgets des nächsten Jahres vom Souverän bereits bewilligt worden. Einzig in Bünzen, Tägerig und Zufikon stehen diesen Sonntag noch entsprechende Urnenabstimmungen an. Ein Vergleich der alten und neuen Steuerfüsse zeigt, dass sich beinahe nichts verändert. In den 41 Gemeinden wird nur in dreien am Steuersatz herum geschraubt.