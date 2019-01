Im Waldstück Geissweid in Oberwil-Lieli ist es still. Nur die Vögel zwitschern, der Wind rauscht, das leise Chrosen eines vorbeifliegenden Flugzeuges ist zu hören. Diese Stille ist eine Ausnahme. In den vergangenen anderthalb Wochen wurde die Ruhe des Waldes von ratternden Motorsägen und Bäumen, die mit einem Krachen zu Boden fielen, gestört. 19 Auszubildende haben hier im Rahmen eines Lehrlingskurses für Forstwartinnen und Forstwarte geübt, spezielle Bäume zu fällen. Als Spezialfall gilt ein Baum, der nicht gerade steht und eine schiefe Stammachse hat.

«Wir wollen bis Ende Kurs keinen Unfall, weder an Material noch Personen», erklärt Kursleiter Stefan Burch das Hauptziel des Kurses am Besuchstag für Lehrmeister und Eltern. Der zweiwöchige Kurs auf dem Niveau B wird von WaldSchweiz durchgeführt und findet überbetrieblich statt. Sieben Teilnehmer kommen aus dem Aargau, der Rest ist aus verschiedenen anderen Teilen der Schweiz angereist. Bis auf einen sind alle Lernenden in einer Zweitausbildung.

Ein weiteres Ziel sei es, dass jeder Teilnehmer bis zum Ende des Kurses die speziellen Fällmethoden kennt und sie anwenden kann, erzählt Burch im Werkhof. Hier haben die Lehrlinge morgens Theorieunterricht. Nachmittags geht es ab in den Holzschlag, wo das gesammelte Wissen angewendet wird. Konkret: einen Spezialfall suchen, beurteilen und fachgerecht fällen. Dabei werden die Auszubildenden von vier Instruktoren betreut.

Auch ein Frauenberuf

Es fällt auf, dass sich unter den 19 Lernenden nur 2 Frauen befinden, was laut Burch schon eine Ausnahme ist. Der Beruf ist klar von Männern dominiert. «Happig» sei es manchmal schon, erzählt eine der beiden Teilnehmerinnen, Sandra Kneubühl. Als Erstausbildung hat sie eine KV-Lehre absolviert. «Ich wollte aber schon immer nach draussen.» So entschied sich die 30-Jährige, die Tastatur gegen eine Motorsäge zu tauschen und die Forstwartlehre in Thundorf (TG) zu beginnen. Freunde und Familie glaubten nicht, dass sie es lange aushalten würde. Aber Kneubühl ist vom Gegenteil überzeugt, motiviert und mag die Arbeit draussen. Sie habe verstanden, worum es geht, und leiste sorgfältige Arbeit, gibt ihr Instruktor als Feedback.

«Am Anfang musste ich mich schon beweisen», erinnert sich die Lernende. Doch sie sei in der Gruppe schnell akzeptiert worden. «Als Frau holt man sich einfach mehr Hilfsmittel», sagt Kneubühl zu den körperlichen Unterschieden. Wenn sie etwas nicht alleine schaffe, suche sie Unterstützung bei den Männern. «Die helfen immer gerne», lacht sie.

Den Kopf bei der Sache haben

«Ich würde diesen Beruf jedem empfehlen», grinst Kneubühl. Man müsse aber gerne draussen sein, Freude an Technik und Maschinen haben und im Team arbeiten können. Auf die Frage nach Negativem fällt ihr nur ein Punkt ein: «Es ist gefährlich. Man muss immer bei der Sache sein.» Davon lässt sich die junge Frau aber nicht einschüchtern. Wenn sie von der Arbeit als Forstwartin spricht, ist die Freude aus ihrer Stimme herauszuhören. «Es ist, als wäre ich vorher blind durch den Wald gelaufen. Früher kam ich aus dem Büro und sah einfach, dass die Bäume keine Blätter mehr hatten. Nun sehe ich, wie sich alles verändert. Jeder Baum hat einen Charakter», schwärmt Sandra Kneubühl.