Vom Bodensee an die Reuss: reformierte Kirche bekommt neuen Pfarrer

«Ich bin kein Nesthocker», sagt Ruedi Bertschi, «meine Frau ebenso wenig.» Was den reformierten Pfarrer an einem neuen Ort reizt, sind neue Bekanntschaften, vielleicht ein neues Hobby, oder gar eine neue Leidenschaft. Wie, als er 1989 für Missionsarbeit nach Nordkamerun reiste und dort zuerst einfach mal bei der Feldarbeit mithalf. Wie nach seinem Umzug 1999 nach Schönholzerswilen in der Ostschweiz, wo er das Brevet in klassischem Reiten machte und die Waldarbeit für sich entdeckte. Wie 2012, als er vom Dorf- zum Stadtpfarrer wurde und ihn in Romanshorn eine neue Leidenschaft packte, das Segeln. Umziehen heisse aber auch loslassen, sagt der Pfarrer, «ein stückweit sterben».

Noch einmal eine neue Herausforderung

Ende Juli lässt Bertschi wieder los. Den geliebten See, das eigene Haus, die Ostschweiz. Diesmal zieht es ihn in alte Gefilde. In den Aargau, den er vor über 30 Jahren verlassen hat. Der 59-Jährige, der auf einem Bauernhof in Dürrenäsch aufgewachsen ist, tritt die Stelle als Pfarrer in der reformierten Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen an. Mit dabei: seine Frau, die er 1991 in Afrika geheiratet hat, und der 17-jährige Sohn, der in Zürich eine Lehre absolviert. Die anderen vier Kinder des Paares, das Älteste ist 27 Jahre alt, «sind bereits ausgeflogen», erzählt der Pfarrer.

«Ich habe noch einmal eine neue Herausforderung gesucht», sagt Bertschi, dessen Aufgabe in Bremgarten schwerpunktmässig in der Seniorenarbeit sein wird. Zudem sind ihm Ökumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit zugeteilt. Wie auf ihn zugeschnitten, beschreibt er seine neue Wirkungsstelle, bei der es langsam angehen will. «Das erste Jahr beobachte ich vor allem und lebe mit», sagt er. «Ab dem zweiten bringe ich mich und meine Ideen mit ein.»

Besonders wichtig ist ihm die Integrationsarbeit. Wie er diese versteht, beschreibt am besten eine Episode aus seinem Leben. Als Ruedi Bertschi mit Mitarbeitenden aus seiner Kirchgemeinde einst eine Käserei besichtigte, vernahm er, dass ein Hilfsarbeiter gesucht wird. Kurzerhand vermittelte er die Stelle einem Flüchtling, einem knapp 30-jährigen Eritreer. «Es gibt aber auch Misserfolge», berichtet der 59-Jährige. Wie vor zwei Wochen, als einem Flüchtling eine Stelle im Gemüsebau nach der zweitägigen Probearbeit gekündigt wurde. «Zwei linke Hände», erklärte der Bauer. «Nun müssen wir ihm halt einen Job suchen, den er mit zwei linken Händen verrichten kann», sagt der reformierte Pfarrer und lacht.

Wie er sich in Bremgarten einbringen wird, weiss Bertschi noch nicht. Niemand habe auf ihn gewartet. «Bremgarten gab es bereits vor Bertschi und Bremgarten wird es auch nach Bertschi noch geben. Im besten Fall kann ich den einen oder andern Farbtupfer setzen.»