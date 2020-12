Volk lehnt zwei Kreditvorlagen für die Schule knapp ab - so reagiert der Gemeinderat

«Der Gemeinderat wollte damit Hand bieten, um abklären zu können, was wirklich nötig ist. Mit der Studie wären verschiedene Varianten aufgestellt worden, der Stimmbürger wäre einbezogen worden - auch in einer Baukommission», erklärt Patrick Oldani.

Nicht sehr sinnvoll sei das Nein bezüglich dem Teil der IT-Infrastruktur der Schule. «Der Lehrplan 21 steht und der Unterricht mit digitalen Mitteln ist darin festgehalten. Dies können wir nicht ändern», sagt Widmer.

Tatsache ist, dass beide abgelehnten Themen auf der Liste pendent bleiben und in der einen oder anderen Form in Zukunft wieder aufs Tapet kommen werden. Der Gemeinderat Tägerigs diskutiert das weitere Vorgehen in seiner letzten Sitzung 2020 am Montagabend.