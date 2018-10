Auf die Frage, ob sie schreckhaft seien, schütteln Massimo Stefano und Carlo Damiano beide lachend den Kopf. Sie selber jagen Halloween-Begeisterten aber gerne einen Schrecken ein. Seit sieben Jahren stellt Stefano am 31. Oktober auf dem Vorplatz seines Hauses, Albisweg 1 in Wohlen, einen Gruselgarten auf.

Angepasstes Grusel-Niveau

Angst wollen die beiden aber niemandem einjagen. «Wir möchten den Leuten eine Freude machen», sagt Damiano. Im Geisterhaus sind alle willkommen, egal ob noch im Kindergartenalter oder schon längst erwachsen. Der Schreckfaktor wird nämlich der Altersstufe angepasst.

«Am Eingang stehen zwei Freunde. Teilen sie uns mit, dass kleine Kinder durchs Labyrinth kommen, werden wir das Gruselniveau herunterfahren.» Wer eine Mutprobe machen oder sich einfach etwas vergnügen und fürchten will, ist am Albisweg also an der richtigen Adresse. Süsses gibt es als Belohnung am Ende des Irrwegs und dazu auch noch einen Ballon.