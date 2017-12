Paul Huwiler, hinter Ihnen liegen zwei intensive Jahre. Sind Sie froh, dass sie vorbei sind?

Paul Huwiler: Ich hätte mir gut vorstellen können, dass es so weitergeht, als Gemeindeammann im Vollamt. Darum habe ich im Herbst ja auch kandidiert, und deshalb ist die Fragestellung eigentlich falsch.

Die Frage war auch anders gemeint. Sie mussten von heute auf morgen als Vizeammann die Leitung des Gemeinderates übernehmen und der Gemeinderat bestand nur noch aus sechs Personen.

Ja, klar, dass diese Phase Ende Jahr vorbei ist, darüber bin ich sehr froh. Es war wirklich nicht ganz einfach. Wir mussten viele Sachen auffangen und uns oft praktisch über Nacht mit neuen Situationen zurechtfinden. Wir haben in dieser Zeit viele Projekte lanciert und wir haben auch die ganze Reorganisation der Gemeindeführung aufgegleist. Das ging an die Substanz und in dieser Intensität hätte ich sicher nicht weiterarbeiten können. Ich habe, wie meine Kollegen im Gemeinderat auch, in dieser Zeit sicher viel Zusatzarbeit leisten müssen.

In welchen Bereichen war die Belastung besonders hoch?

Wir haben viele Projekte in sehr kurzer Zeit lanciert. Die zuständigen Gemeinderäte waren da jeweils auch operativ stark eingebunden und mussten einen grossen Effort leisten. Was mich freut, ist, dass wir – etwa mit dem Sportpark Bünzmatt und der neuen Gemeindeordnung – Wohlen in den letzten zwei Jahren doch ein schönes Stück weiterbringen konnten.

Der Einwohnerrat und die Stimmberechtigten haben mitgezogen und dem «neuen» Gemeinderat das Vertrauen geschenkt. Worauf führen Sie das zurück?

Wir haben insbesondere im Einwohnerrat versucht, den Umgang miteinander zu intensivieren und vor allem zu verbessern. Es ist uns gelungen, verhärtete Fronten aufzuweichen, und bei wichtigen Projekten auch die potenziellen Kritiker frühzeitig ins Boot zu holen. Ich denke, der ganze Informationsaustausch ist insgesamt deutlich besser geworden, und das hat sich letztlich ausbezahlt. Für mich war und ist das A und O des Ganzen stets, sich auf Augenhöhe zu begeben und Kritiker nicht als Gegner zu betrachten, sondern zu versuchen, sie abzuholen. Wie sich zeigt, hat dieses Miteinander deutlich mehr gebracht als ein stures Gegeneinander.

War das denn vorher anders?

(überlegt länger) Ich habe meinen persönlichen Stil, bei dem eine gute Gesprächskultur und der Einbezug aller einen hohen Stellenwert hat.

Sie weichen aus.

Ob und was sich in den vergangenen zwei Jahren geändert hat, müssen andere entscheiden. Was ich sagen kann, ist, dass es – vor allem aus dem Einwohnerrat – doch verschiedentlich positive Rückmeldungen gegeben hat. Die Einwohnerratssitzungen, so wurde mir signalisiert, seien angenehmer geworden, weil es weniger Knatsch gebe. So gesehen, hat mein politischer Stil offensichtlich funktioniert.