Villmergen/Wohlen Ausdauer und warme Kleidung sind gefragt: Weshalb die Villmerger Theatergesellschaft bei Minusgraden probte Die Villmerger Theatergesellschaft hat es nicht einfach: Erst musste der Verein ein neues Probelokal suchen und dann auch noch bei eisigen Temperaturen in einer zugigen Holzhalle proben. Trotz allen Ungemachs startete der Vorverkauf für «Under em Milchwald» am 24. Februar. Gespielt wird in Wohlen.

Regisseur Dodó Deér und seine Crew sind gefordert: Sie proben derzeit noch in einem zugigen Holzschuppen in Villmergen. Pascal Meier

Das 30-köpfige Ensemble der Villmerger Theatergesellschaft muss sich bewähren. Die Proben finden nicht etwa im heimeligen Rössli-Saal statt, wie dies bisher der Fall war. Das Rössli und den dazugehörenden Saal gibt es nämlich nicht mehr, das Restaurant wich einer Überbauung. Die Suche nach einem geeigneten Auftrittsort wurde zur Nervenprobe. Gesucht wurde eine Bühne, auf der das 10 Meter grosse Bühnenbild reinpasst und während der ganzen Probenarbeiten stehen bleiben kann.

Fündig wurde man im benachbarten Wohlen. Gespielt wird im Saal des Chappelehofes, der saniert wird und sich noch im Rohbau befindet. Das macht für die Villmerger Theaterleute gerade den Reiz aus. Denn das Publikum sitzt auf der ehemaligen Bühne und schaut von dort aus auf die Kulisse, die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Saales befindet.

Im Stück «Under em Milchwald» werden kleine Geschichten aus einem fiktiven Freiämter Dorf erzählt. Pascal Meier

Bis die Villmerger ab April im Wohler Chappelehof proben können, müssen sie ausweichen. Etwas Geeignetes zu finden, war schwierig. Derzeit wird in einer ehemaligen Sägerei in Villmergen geprobt. Hildegard Hilfiker vom Produktionsteam erzählt:

«Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Die Probewochenenden waren hart, da haben wir bei Temperaturen um den Nullpunkt geprobt.»

Erzählt werden Geschichten aus einem fiktiven Freiämter Dorf

Vor vier Jahren trat die Theatergesellschaft letztmals mit «Der Kammerdiener» nach dem Roman des Wohler Autors Lorenz Stäger auf. Die Inszenierung war eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen. Dieses Jahr wird «Under em Milchwald» basierend auf auf dem Hörspiel «Under Milk Wood» das walisischen Poeten Dylan Thomas aufgeführt.

Im Stück werden viele kleine Geschichten aus einem fiktiven Freiämter Dorf in den 1920er-Jahren erzählt. Die Gäste der 17 Vorstellungen gehen auf eine Reise durch Tag und Nacht und blicken hinter die Augen der Träumenden. Für die Regie zeichnet Dodó Deér verantwortlich.

Paul Steinmann schrieb das Stück auf Villmerger Verhältnisse zu und spielt selber in einer kleinen Rolle mit. Pascal Meier

Erstmals auf der Bühne steht Paul Steinmann, Autor des auf Freiämter Verhältnisse adaptierten Stückes. Der in Villmergen aufgewachsene Theaterautor und Regisseur war vom Stück so sehr begeistert, dass er nun selber in einer Rolle auftreten wird.

Die Premiere findet am 5. Mai statt. Der Vorverkauf startete am 24. Februar. Mit zum Theatererlebnis gehört wiederum eine Festwirtschaft. Am Herd steht Hugo Weibel, der ehemalige Chefkoch des Gstaader Hotel Palace. Weibel wuchs in Villmergen auf. Er wird im Untergeschoss des Chappelehofes jeweils vor der Aufführung einen Dreigänger auf die Teller zaubern.