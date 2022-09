VILLMERGEN/WIDEN Das Reich der Narren kommt wieder ins Freiamt: Zirkuskompanie Roikkuva hat erstes Heimspiel in Villmergen Die Gruppe steht mit nur vier Artistinnen und Artisten in der Bühne, kann die Zuschauenden aber so begeistern, dass sogar ein Festival nach ihnen benannt wurde. Nun beleben sie die Tradition des Wanderzirkus auch mit Vorstellungen im Freiamt.

Sie finden eine Balance zwischen modernen und traditionellen Zirkuselementen: Ulla Tikka und Andreas Muntwyler von der Zirkustruppe Roikkuva bei einem Auftritt im letzten September in Wohlen. Severin Bigler

(2.9.2021)

Die Traditionen des Wanderzirkus wieder aufleben lassen und mit der Artisten-Truppe zum Publikum kommen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, das ist die Mission der sechsköpfigen Gruppe Roikkuva. Die Schweizerisch-Finnische Kompanie ist Anfang September im Freiamt unterwegs und gibt zum ersten Mal ein Heimspiel in Villmergen. Denn obwohl die Gründungsmitglieder und Partner Ulla Tikka und Andreas Muntwyler dort zu Hause sind, ist die Truppe noch nie in Villmergen aufgetreten.

Die Kompanie hatte Ende Juni ihr erstes Auslandgastspiel

Mit ihrem Programm «Empire of Fools», das Reich der Narren, ist Roikkuva seit 2020 unterwegs. Das Stück ist als Hommage an den Zirkus zu verstehen, wobei moderne und traditionelle Elemente einander gegenübergestellt werden. Von Jonglier-Nummern, über Luftakrobatik bis hin zu Seiltanz, Clownerie und Livemusik: Die Inhalte sprechen Familien, Zirkusliebhaber und Kunstfreunde zugleich an.

In der Manege stehen nur vier Artistinnen und Artisten, aber sie schaffen es, die Bilder des Zirkus lebhaft zu gestalten und aufleben zu lassen. Dies macht Roikkuva so erfolgreich, dass die Kompanie Ende Juni für ihr erstes Auslandgastspiel an das Zirkusfestival in Dresden eingeladen wurde. Die dortigen Organisatoren waren vom Programm «Empire of Fools» derart begeistert, dass sie die erste Ausgabe des Festivals danach benannten.

Nun ist die Kompanie zurück in der Schweiz und mit ihrem «Kulturpalast» als Wanderzirkus unterwegs. Sie rundenden den Sommer ab mit Vorstellungen in Widen vom 2. bis 4. September und in Villmergen am 17. und 18. September.(az)