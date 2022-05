Villmergen/Dottikon Das neue Logistikzentrum in Villmergen erhitzte die Gemüter: Jetzt gibt die Post Entwarnung Im Januar wurde bekannt, dass in Villmergen das grösste Logistikzentrum der Post entstehen soll. Dottikerinnen und Dottiker befürchteten, dass sie ab 2024 mit mehr Lastwagen rechnen müssten. Der Gemeinderat hat sich deshalb mit der Post zusammengesetzt und eine Lösung gefunden.

In Villmergen, direkt neben dem heutigen Gebäude (Bild: links) soll das grösste Logistikzentrum der Post entstehen. Melanie Burgener (11. Januar 2022)

Im Januar wurde es publik: In Villmergen soll bis 2024 das grösste Logistikzentrum der Post entstehen. Dafür nimmt der Gelbe Riese mehr als 100 Millionen Franken in die Hand und schafft rund 90 Vollzeitstellen. Mit dem Bekanntwerden dieses Grossprojekts kam in der Bevölkerung die Befürchtung auf, dass vor allem in Dottikon bedeutend mehr Lastwagen durchs Dorf rollen werden.

Dottiker Gemeinderat hat eine andere Lösung vorgeschlagen

Jetzt kann der Gemeinderat Dottikon aber Entwarnung geben. In einer Mitteilung schreibt er: «Zur Klärung ist der Gemeinderat Dottikon mit der Post in Kontakt getreten.» Die Vertretenden der Post haben ihr Projekt nochmals vorgestellt. Der Gemeinderat schreibt: «In Villmergen werden drei bisherige Aussenstandorte konsolidiert, womit diese bisherigen Zu- und Wegfahrten künftig entfallen werden.» Und:

«Für Dottikon bedeutet dies, dass pro Tag je zwei Lastwagen und zwei Lieferwagen mit Anhänger durch Dottikon in Richtung Mägenwil fahren würden.»

Der Gemeinderat hat versucht, eine andere Lösung zu finden: «Auf Anfrage des Gemeinderates hat die Post geprüft, ob sie diese wenigen Fahrten via Lenzburg auf die Autobahn leiten könnte – aus deren Sicht spricht nichts gegen diese Lösung.» Die Post werde die Lastwagenfahrenden also explizit instruieren, dass sie künftig ausschliesslich via Lenzburg auf die Autobahn auffahren – und eben nicht durch Dottikon.

Das bedeutet: Durch Dottikon wird lediglich das eine Fahrzeug pro Tag fahren, das im Regionalverkehr unterwegs ist und Güter im Gebiet Dottikon selbst ausliefert. Oder, wie es der Gemeinderat zusammenfasst:

«Dottikon wird mit dieser gefundenen Lösung keinen Mehrverkehr durch den Ausbau des Logistikzentrums erfahren.»