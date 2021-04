Villmergen/Aarau/Sins Gleich drei Selbstunfälle von betrunkenen Autofahrern in 24 Stunden Am Karfreitag verursachten drei Autolenker je einen Selbstunfall. Bei der jeweiligen Tatbestandsaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Lenker alkoholisiert unterwegs waren.

Kapo Ag / Aargauer Zeitung

(phh) Der erste Unfall ereignete sich am Freitag kurz vor 13 Uhr in Villmergen. Ein 21-jähriger Autolenker fuhr von Dintikon kommend auf der Unterzelgstrasse in Richtung Villmergen. Bei einem Überholmanöver geriet der Lenker ins angrenzende Wiesland worauf dieser abrupt zurück auf die Fahrbahn korrigierte. Dabei verlor er die Herrschaft über seinen VW Golf. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und überschlug sich im gegenüberliegenden Wiesland.

Der Lenker verletzte sich leicht und wurde mittels Ambulanz ins Spital gebracht. Offenbar war der Lenker stark alkoholisiert unterwegs. Laut Kantonspolizei Aargau ergab der durchgeführte Atem-Alkoholtest einen Wert von rund 1.8 Promille. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blutprobe an. Der Führerausweis wurde dem 21-Jährigen abgenommen.

Kapo Ag / Aargauer Zeitung

Rund vier Stunden später kam eine 45-jährige Autolenkerin mit ihrem Auto auf der Bahnhofstrasse in Aarau von der Ideallinie ab und touchierte ein Kandelaber. Die Lenkerin blieb dabei unverletzt. Am Kandelaber sowie an ihrem Ford Fusion entstand Sachschaden. Der durchgeführte Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1.2 Promille. Auch diese Lenkerin wurde zur Anzeige gebracht und musste ihren Führerausweis abgeben.

Kapo Ag / Aargauer Zeitung

Kurz vor 2 Uhr nachts kam ein 17-jähriger Schweizer mit einem VW Golf in Sins auf Höhe der Einmündung Freudenberg von der Strasse ab. Der Lenker blieb ebenfalls unverletzt und wies einen einen positiven Atem-Alkoholtest auf. Der Wert ergab rund 0.8 Promille. Zudem war er ohne gültigen Führerausweis unterwegs. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen.

