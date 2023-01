Villmergen Wo bleibt «Die Agenda»? Weshalb das kostenlose Angebot aus einzelnen Freiämter Gemeinden verschwunden ist Bisher wurde «Die Agenda» von der Firma Linden-Grafik in rund 400 Gemeinden in der Schweiz kostenlos verteilt. Auch im Freiamt profitierten einige Dörfer von diesem Angebot, darunter Villmergen und Wohlen. Doch heuer müssen einige Haushalte auf den Kalender verzichten.

Bisher wurde in Villmergen und in Wohlen «Die Agenda» von der Linden-Grafik aus Zuzwil SG kostenlos in alle Haushalte verteilt. Weil heuer die Inserenten fehlen, gibt es keine mehr. Melanie Burgener

Möglichkeiten, sich seine Termine zu merken und die Woche zu planen, gibt es viele, besonders seit der Erfindung von Apps und Clouds. Durch die digitalen Kalender lassen sich Verabredungen eintragen und die Wochentage planen und sind jederzeit unkompliziert einsehbar. Die herkömmliche Agenda, für die Papier und Kugelschreiber benützt werden müssen, ist damit in den Hintergrund gerückt. Doch verschwunden ist sie noch nicht.

Noch immer gibt es viele Leute, die ihre Terminplanung lieber analog ausführen. Dank der Firma Linden-Grafik AG aus Zuzwil SG geht das in vielen Orten, genau wie mit einer App, kostenlos. So war es bisher zum Beispiel in den Gemeinden Wohlen und Villmergen.

Seit über 25 Jahren produziert die Werbedienstleistungsfirma «Die Agenda». Das Ringbüchlein mit dem hellblauen Wolkencover versendet sie an die Bevölkerung von rund 400 Gemeinden in der Schweiz. Finanziert wird «Die Agenda» jeweils durch Inserate von regionalen Firmen. Doch nicht immer finden sich genügend Interessierte. 2023 tauchte deshalb in Villmergen und Wohlen keine «Agenda» in den Briefkästen auf.

Gemeinde hätte mehrere tausend Franken investieren müssen

Bisher waren die Gemeinden, die sich für das «Agenda»-Angebot bei der Linden-Grafik AG angemeldet haben, finanziell nicht am Produkt beteiligt gewesen. Das hätte sich für dieses Jahr in Wohlen und Villmergen aber geändert.

«Sie ist durch die Linden-Grafik AG in Eigenregie produziert und finanziert worden. Da die Einnahmen aus Werbeinseraten nicht mehr ausgereicht haben sollen, hätte ‹Die Agenda› nicht mehr kostendeckend und nur mit finanzieller Unterstützung durch die Gemeinde hergestellt und verteilt werden können», teilt Villmergen mit.

Dieser finanzielle Beitrag hätte sich auf mehrere tausend Franken belaufen. Die Gemeinde habe die Kostenübernahme deshalb abgelehnt. Die Gemeinde Wohlen teilt auf Anfrage ein ähnliches Statement mit: «Der Gemeinderat hat von der Mitteilung der Linden-Grafik AG Kenntnis genommen, dass ‹Die Agenda› (Ausgabe Wohlen) ab dem Jahr 2023 nicht mehr kostendeckend ist und dass aus Profitabilitätsgründen auf die Realisierung verzichtet wird.»

Situation stösst bei der Bevölkerung auf Verständnis

Dass es in einzelnen Jahren in Gemeinden oder Regionen zu wenige Inserentinnen und Inserenten gibt, die die Produktion der «Agenda» finanzieren, das kann Daniela Meile von der Geschäftsleitung der Linden-Grafik AG bestätigen: «Meistens sind es KMU, die inserieren. Ob wir genügend finden, variiert jährlich.» Es könne also durchaus sein, dass sich das in den nächsten Jahren wieder ändert und «Die Agenda» in Villmergen wieder verteilt wird.

Über diese Nachricht dürften sich in Villmergen einige freuen. Immerhin ist «Die Agenda» nicht ein 08/15-Kalender. Sie enthält regionale Ferien- und Feiertagstermine, wichtige Telefonnummern, eine Vereinsliste und weitere Informationen aus der Gemeinde und Umgebung.

Einzelne hätten sich auf der Verwaltung über den fehlenden Kalender erkundigt. «Die Anfragen halten sich aber im Rahmen und kommen vor allem von der älteren Generation. Wir haben die Situation erklärt und das wurde verstanden», so Gemeindeschreiber Josef Würsch.