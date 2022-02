Villmergen Wenn der Güggel «De Hööchst im Doorf» ist – Jahrgänger eröffnen mit dem «Aahösle» die Fasnacht In Villmergen haben die 1972-Jahrgänger am Mittwochabend die Fasnacht 2022 lanciert. Der Güggibueb hat sein spezielles Gewand verpasst bekommen.

Mit goldigem Güggel und ausgefahrenem Kirchturm: Die Villmerger 1972er-Jahrgänger beim «Aahösle». Marc Ribolla

Wenn hunderte Villmergerinnen und Villmerger beim Güüggibueb, der Statue mitten im Dorf beim Brunnen, zusammenströmen, dann geht es los mit der Fasnacht. Das traditionelle «Aahösle» am Mittwochabend ist der Auftakt.

Dieses Jahr sind es die 1972er-Jahrgänger, die sich um das fasnächtliche Gewand des kleinen Burschen kümmerten. «De Hööchscht im Doorf» lautet ihr Motto. Es ist ein bekanntes Gedicht von Robert Stäger und steht nun auf einer Tafel neben der Statue.

Das Gedicht «De Hööchst im Dorf» von Robert Stäger steht nun auf einer Tafel neben der Güggibueb-Statue. Marc Ribolla

Als Vorbild nahmen sich die 50-Jährigen den Güggel auf dem Kirchturm. In rot-gelben Güggel-Kostümen marschierten die Jahrgänger auf und tanzten zur Musik der Gugge HeideLärm. Begleitet von einem Vulkan präsentieren sie das Güggel-Kleid des Güüggibuebs.

Die 1972er-Jahrgänger sind bereit fürs «Aahösle». rib

Natürlich durfte auch der 1972er-.Wagen in Form der Kirche nicht fehlen – inklusive Special Effect. Als der goldige Güggel feienthüllt wurde, fuhr auch der obere Teil des Turms in die Höhe und entlockte dem einen oder anderen ein «Wow!» Die Jahrgänger legten auch Wert auf die korrekte Turmuhrzeit. Sie zeigt 20.12 Uhr, also 19 Stunden und 72 Minuten. (rib)