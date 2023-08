Villmergen Vom Fussball zum Padel-Tennis: Vierköpfiges Team bringt Trendsportart ins Freiamt Am 20. August wird die neue Padel-Tennis-Halle in Villmergen eröffnet. Erste Spielerinnen und Spieler konnte das Team bereits empfangen – das Feedback ist positiv.

Padel-Tennis ist eine Sportart für jedes Alter, die Teamgeist mit Technik und Ausdauer vereint. Seit kurzem können Begeisterte ihren Sport auch im Freiamt ausleben. An der Durisolstrasse 3 in Villmergen wird eine neue Halle eröffnet.

Seit gut einem Monat können die Spielfelder gebucht werden. Serena Forgione ist Mitglied des vierköpfigen Teams, welches die Halle ins Leben gerufen hat. Sie schaut zufrieden auf die ersten Wochen zurück: «Wir sind happy. Obwohl es Sommer ist, läuft es gut. Auch das Feedback ist durchaus positiv.»

Die Halle in Villmergen wird bereits rege zum Padel-Tennis-Spielen genutzt. Bild: zvg

Der Sport Padel-Tennis kommt in der Schweiz immer mehr auf. Anders als beim herkömmlichen Tennis stehen an den Seiten des Feldes Glaswände. Der Ball darf maximal einmal die Wand berühren, bevor er wieder auf die Gegnerseite gespielt werden muss. Zudem sind die Schläger leichter und kleiner, und man tritt meistens zu zweit gegeneinander an. Forgione selbst übt die Sportart seit rund drei Jahren aus und schwärmt davon: «Es macht wirklich Freude.»

Neben Padel-Tennis auch Fussball und Unihockey

Die Halle in Villmergen bietet fünf Padel-Tennisplätze. Einerseits können die Leute die Padel-Plätze zum eigenständigen Spiel buchen, andererseits werden auch Kurse angeboten. Die Plätze können täglich von 8 Uhr morgens bis 23 Uhr gebucht werden.

Neben dem Padel-Tennis kann in der Halle auch Fussball und Unihockey gespielt werden. «Wir hatten noch Platz in der Halle, darum hat sich das so ergeben. Ein Angebot zum Unihockeyspielen gibt es so in der Region noch nicht», sagt Forgione. Zudem kommen alle vier Mitwirkenden aus der Fussballbranche. «Darum brauchte es einfach noch Fussballfelder», ergänzt sie schmunzelnd.

Das Equipment für die drei Sportarten, sprich Schläger und Ball, kann gemietet, selbst mitgebracht oder direkt vor Ort gekauft werden. Darüber hinaus gibt es ein Bistro mit Getränken und Verpflegung, welches täglich von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Forgione erklärt: «Wir haben das Angebot auf Pizza beschränkt. Das ist schnell gemacht, einfach und die meisten mögen es.»

Auch ein Unihockeyfeld gibt es in der Villmerger Padel-Halle. Bild: zvg

Das Bistro soll zum einen für die hungrigen Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung stehen. Alle anderen sind ebenfalls willkommen und können beispielsweise ein Padel-Spiel live mitverfolgen oder ihre Pizza bei einem Match im Fernsehen auf der Lounge geniessen.

«Auf die Veränderung der Halle sind wir stolz»

Der Initiant der Padel-Halle ist Adrian Winter. Er spielte bereits beim FC Zürich in der Super League. In Rüti ZH hat er eine vergleichbare Halle eröffnet. Zusammen mit den beiden Ex-Fussballern Jérôme Thiesson und Goran Karanović, welcher ebenfalls schon in der Super League spielte, sowie Serena Forgione stellte er das Konzept für Villmergen auf die Beine. Forgione erklärt: «Die Idee war schon letztes Jahr da, konkret wurde es dann diesen Januar.»

Und von da an ging alles recht schnell: Wo früher eine Lagerhalle war, kämpfen heute Padel-Tennis-Spielerinnen und -spieler um den Sieg. «Auf die Veränderung, wie es vorher ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht, sind wir schon ein bisschen stolz», sagt Forgione.

Die offizielle Eröffnung der Padel-Halle findet am 20. August statt. Am Vormittag wird es ein Turnier für Anfänger sowie Fortgeschrittene geben. Auch das Bistro ist geöffnet. Forgione erklärt: «Wir möchten den Leuten die Möglichkeit geben, mal hereinzuschauen.» Demnächst schaltet die Firma auch ihre Website (padelandsports.ch) auf. Die Plätze können ab dann online gebucht werden.