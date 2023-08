Villmergen Spielpark für Betagte und Kinder: Auf dem Hopp-la-Parcours werden Erlebnisse für Generationen geschaffen Im Sinnespark des Alterszentrums Obere Mühle in Villmergen ist ein Hopp-la-Parcours integriert. Wie genau die Geräte benutzt werden, wurde bisher nicht offiziell erklärt. Jetzt gibt es eine festliche Einführung – und auch die beiden Maskottchen werden vorgestellt.

Ein alter Mann mit Hut sitzt auf einer Bank in der Sonne, neben sich sein Rollator. Lächelnd blickt er zur Nestschaukel, in der ein Vater seine vor Freude lachenden Kinder schwingt. Etwas weiter entfernt sitzen zwei junge Mütter auf einem Spielgerät und stillen ihre Babys. Mike Lauper, Präsident des Altersheimsvereins Villmergen/Dottikon, begrüsst sie. «Das ist ein schönes Beispiel: Unsere Geräte sind multifunktional», sagt er strahlend.

Über ein Jahr ist vergangen, seit beim Alterszentrum Obere Mühle in Villmergen der Sinnespark eröffnet worden ist – ein Generationenspielpark samt Naturgarten, Brätelstelle und Kleintieren. Das Fazit von Lauper aus den vergangenen Monaten: «Es macht Freude!»

Mike Lauper, Präsident des Altersheimvereins, Karin Villiger, Leitung Aktivierung und Freiwilligenkoordination, und Geschäftsleiter Walter Cassina (von links) führen durch den Parcours. Bild: Melanie Burgener

Das Angebot des Sinnesparks können sowohl Familien als auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Oberen Mühle also schon länger benützen. Doch wie vielfältig die verschiedenen Geräte auf dem Parcours sind und was es eigentlich mit den beiden Maskottchen auf sich hat, die immer wieder auftauchen, wurde bisher nie richtig erklärt. Das soll nun am 2. September passieren.

Gemeinsamen körperlichen Aktivitäten verschiedener Generationen

Im Rahmen eines Familienfestes möchten die Verantwortlichen der Oberen Mühle Familien und Bewohnerinnen und Bewohner mit der vielfältigen Nutzung der Parcours-Posten sowie der Philosophie dahinter vertraut machen. Es soll aufgezeigt werden, dass hier generationenübergreifend Erlebnisse geschaffen werden können.

Walter Cassina und Karin Villiger zeigen, wie die Geräte zu zweit benutzt werden können. Bild: Melanie Burgener

Denn der Spielpark beim Alterszentrum in Villmergen wurde in Zusammenarbeit mit der Stiftung Hopp-la realisiert. Diese setzt sich für die Förderung von gemeinsamen körperlichen Aktivitäten und den Austausch zwischen Jung und Alt ein.

In einem Hopp-la-Parcours gibt es also Geräte und Posten, die von mehreren Personen verschiedenen Alters bedient werden – zum Beispiel von Grosseltern und ihren Enkelkindern. Es gibt Spiele für die Geschicklichkeit, für die Beweglichkeit oder für die Fitness. «Wir haben sie mit solchen ergänzt, die die Sinne ansprechen. So zum Beispiel mit einem Klangspiel», erklärt Lauper.

«Der Fokus der Stiftung liegt eigentlich bei der Generation 60+. Bei uns im Alterszentrum liegt der Altersdurchschnitt bei über 80. Es ist uns darum wichtig, dass wir auch Hochbetagte motivieren, also zum Beispiel Urgrosseltern mit ihren Urenkeln», ergänzt er.

Die Posten im Sinnespark fordern verschiedene Geschicke. Bild: Melanie Burgener

Lucy und Max führen mit ihren Nüssli durch den Parcours

So kann der Hopp-la-Parcours auch in den Alltag des Alterszentrums eingebunden werden. «Es fördert die Beweglichkeit und sorgt dafür, dass die Bewohnenden aus ihren vier Wänden kommen», bestätigt Karin Villiger, Leitung Aktivierung und Freiwilligenkoordination. Aber auch für Seniorinnen und Senioren, die nicht aktiv werden möchten, sei es ein schönes Angebot. «Sie freuen sich, wenn hier etwas läuft und sie den Kindern zuschauen können», sagt sie lächelnd.

Für Mike Lauper ist das Wasserspiel das Highlight des Parcours. Bild: Melanie Burgener

Zu beobachten gibt es auch am 2. September viel. Nämlich dann, wenn sich die Familien auf die Jagd nach den Nüssli machen, welche die alte Eichhörnchendame Lucy und der kleine Kater Max im Parcours für den Winter versteckt haben. Die Geschichte der beiden Hopp-la-Maskottchen soll als Märchen durch den Parcours führen. «Am Familienfest wird sie immer zur vollen Stunde von einer Märchentante erzählt», so Lauper.

Zudem können Kinder und Erwachsene in Teams in einem Wettbewerb an den Posten gegeneinander antreten. Auch ein Frageblatt gibt es zu lösen, dieses wird auch nach dem Fest weiterhin für die Besuchenden erhältlich sein.

Und das Besondere: Am Fest und auch danach können sich Interessierte am Märchen mit ihren eigenen Ideen beteiligen. «An einzelnen Posten gibt es noch keine Geschichten oder Anleitungen. Mit dem vorhandenen QR-Code kann man seine eigenen Ideen einreichen, die beste wird dann dort abgedruckt», so Lauper.