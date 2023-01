Villmergen Neulenker verliert die Kontrolle über sein Auto und kracht in einen Baum Vermutlich weil er zu schnell beschleunigte, geriet ein 19-Jähriger mit seinem BMW von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurden er und sein Beifahrer leicht verletzt.

Der Wagen prallte heftig gegen einen Baum. Kantonspolizei Aargau

Der 19-Jährige Lenker eines BMW 530 fuhr am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Allmendtrasse in Villmergen. Er bog daraufhin in den dortigen Kreisverkehr ein und verliess diesen in Richtung Unterdorfstrasse.

Dabei verlor der Neulenker der Kontrolle über sein Fahrzeug – vermutlich weil zu schnell beschleunigt hatte. Auf der nassen Fahrbahn brach das Heck aus, der BMW kam schleudernd von der Strasse ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Kantonspolizei Aargau

Der Unfallverursacher und sein 18-jähriger Beifahrer verletzten sich dabei leicht. Sie wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei verzeigte den Neulenker und nahm ihm den Führerausweis auf Probe ab. (phh)

