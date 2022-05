Villmergen Neues Juwel am Freiämterweg: Die «Obere Mühle» hat viel zu feiern, auch einen Sinnespark und den neuen Geschäftsleiter Immer wieder kommt ihnen Neues in den Sinn: Jetzt hat das Team des Alterszentrums Obere Mühle in Villmergen ihren Sinnespark ans 190 Kilometer umfassende Netz des Freiämterwegs anbinden lassen. Ausserdem konnten sie den Freiämter Künstler Pirmin Breu gewinnen, um die grauen Wände bunt zu färben. Und sie haben bald einen neuen Geschäftsleiter: Walter Cassina.

Das Seniorenzentrum Obere Mühle Villmergen ist jetzt Teil des Freiämterwegs: Mike Lauper und Manfred Breitschmid (Obere Mühle) zeigen zusammen mit Adrian Heimgartner und Herbert Strebel (Erlebnis Freiamt, von links) die neue Infotafel beim Sinnespark in Villmergen. Andrea Weibel

Gerade noch rechtzeitig rennt Rafael Wälti, Projektmanager der Richnerstutz AG, durch den Regen auf die Restaurant-Terrasse des Alterszentrums Obere Mühle. Dort wird er sehnlichst erwartet. Unterm Arm trägt er etwas, das in Plastikfolie eingepackt ist. Genau das möchten Altersheimvorstandspräsident Mike Lauper und sein Team am Donnerstagnachmittag zeigen: Eine Informationstafel, die den Sinnespark beim Alterszentrum mit dem Freiämterweg verbindet. Quasi frisch ab Presse.

Lauper betont: «Es war unser Berater Manfred Breitschmid, der nicht nur die Idee hatte, die am Ende im Sinnespark gipfelte. Es war auch ganz allein seine Idee, unseren Park an den Freiämterweg zu koppeln. Wir freuen uns riesig, dass das geklappt hat.»

Auch Herbert Strebel, Präsident von Erlebnis Freiamt, die für den Freiämterweg zuständig sind, freut sich. «Das Ziel des Freiämterwegs ist es nicht, am schnellsten von A nach B zu kommen. Stattdessen soll man Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten des Freiamts kennen lernen. Da passt die ‹Obere Mühle› sehr gut dazu.»

Allerdings werden die bestehenden Freiämterwegabschnitte nicht einfach umgeleitet. «Stattdessen haben sich Manfred Breitschmid und Adrian Heimgartner, der mit 15 Helfenden für die Freiämterwege verantwortlich ist, eine Zusatzschlaufe ausgedacht», erklärt Strebel. Diese zweigt beim Villmerger Friedhof vom Freiämterweg ab, geht hinunter zur «Oberen Mühle», durch den Sinnespark und findet beim Forstwerkhof wieder zum Freiämterweg zurück.

Der neue Geschäftsleiter will sein Wissen ins Team einbringen

Dies ist allerdings nur einer der Gründe, wieso die «Obere Mühle» wieder einmal feiern kann. Lauper erklärt: «Nachdem wir im März schweren Herzens mitteilen mussten, dass unsere Geschäftsleiterin Marianne Busslinger nach 6,5 Jahren eine neue Herausforderung sucht, können wir jetzt verkünden, dass wir einen passenden Nachfolger für sie gefunden haben.»

Walter Cassina ist der neue Geschäftsführer der «Oberen Mühle» in Villmergen. zvg

Es handelt sich um Walter Cassina, der sich aus 30 Bewerbungen herauskristallisiert habe und am 1. August seine Stelle antritt. Der 53-Jährige wohnt derzeit noch in Stüsslingen. Er stellt sich selber vor: «Ich bin am Bodensee aufgewachsen, aber schon mit 16 Jahren nach Zürich gezogen. Schon immer standen für mich die Menschen im Zentrum. Darum war mir früh klar, dass ich mich zum Krankenpfleger ausbilden lassen wollte.»

Das war 1991. «Seither bin ich im Bereich der Pflege tätig.» Allerdings hat er sich in der Zwischenzeit vom Pflegedienstleiter bis zum Betriebsleiter von Kliniken und zuletzt eines Alterszentrums in Zürich hochgearbeitet. Ausserdem hat er zwei Masterabschlüsse.

In Villmergen möchte er seine Erfahrungen und sein Wissen ins Team einbringen. «Ich habe mir früher Arbeitsplätze gesucht, an denen ich grosse Reorganisationen durchpauken musste. Aber irgendwann hatte ich genug davon», berichtet er. An seinem letzten Arbeitsort gab es Umstrukturierungen, sodass er selbst als Betriebsleiter nicht mehr viel mitzureden hatte. Darum freut er sich sehr, in der «Oberen Mühle» ein eigenständiges, modernes und menschenorientiertes Alterszentrum als Arbeitsort gefunden zu haben.

Junger Villmerger Apotheker soll Vorstandsmitglied werden

An der Mitgliederversammlung vom 18. Mai können noch mehr positive Nachrichten verkündet werden. Lauper hält fest: «In unserem Vorstand gibt es mehrere Mitglieder, die sich dem Pensionsalter nähern. Jetzt konnten wir den Villmerger Apotheker Pascal Jost als neues Mitglied gewinnen.» Dieser soll ein Jahr lang das neunte Mitglied sein, bevor der Vorstand in einem Jahr wieder auf die gewohnten acht Mitglieder reduziert wird und Jost bleibt.

Ausserdem soll Mitte September das Erdgeschoss der «Oberen Mühle» endlich vollständig renoviert und erneuert sein. Neben dem neuen, öffentlichen Selbstbedienungsrestaurant Apertoz, einer viel besuchten, gemütlichen Sitzecke für die Bewohnenden und vielem mehr, das bereits in Betrieb ist, kommt bald auch eine richtige WC-Anlage dazu, «die ihren Namen verdient», sagt Lauper.

Dafür wird eine der 14 Alterswohnungen zu Coiffeursalon und Podologie umgestaltet. In den ehemaligen Salon wird dann eine viel grössere WC-Anlage gebaut. Diese kann natürlich auch von Wandernden auf dem Freiämterweg genutzt werden, freut sich Herbert Strebel.

Bald sind die 2 Mio. Franken Spendengelder erreicht

Am 18. und 19. Juni wird der neue Sinnespark feierlich eröffnet. Um noch mehr Farbe hineinzubringen, konnte der bekannte Spray-Künstler Pirmin Breu gewonnen werden. Er wird mit Bewohnenden und Gästen die grauen Wände besprayen. «Mit Schablonen können alle mithelfen, Schildkröten an die Wand zu malen, die zu den Schildkröten im Gehege passen», freut sich Lauper.

Zu den Kosten des Sinnesparks: «Wir liegen bei 1,565 Mio. Franken. Dafür haben wir aber unser Ziel, bis zur Eröffnung 2 Mio. Franken Spendengelder zu sammeln, beinahe erreicht», so Lauper. Etwa 200'000 Franken fehlen noch.

Und: Bald sollen auch die Tiere wie Alpakas, Kaninchen und Hühner Namen erhalten. Dazu jedoch ein andermal mehr.