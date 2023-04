Villmergen Neues Entsorgungszentrum für über 16 Millionen Franken – diese Änderungen bringt der neue «Brings»-Standort Die Römer AG zieht von Wohlen ins Villmerger Industriequartier und baut hier ihr neues Entsorgungszentrum. Ein Blick ins Baugesuch, das derzeit auf der Bauverwaltung aufliegt, verrät schon einiges über das Grossprojekt.

Auf dieser Parzelle im Villmerger Industriequartier entsteht das neue Entsorgungszentrum der Römer AG. Bild: Lukas Scherrer

Noch ist es ruhig, auf der Parzelle 4881 an der Anglikerstrasse, eingequetscht zwischen der Cellpack AG, der Fresh & Frozen Food AG und den Bahngeleisen. Doch die hohen Bauprofile und die auf dem Gelände zwischengelagerten Mulden der Römer AG deuten es an: Hier fährt bald schweres Gerät auf.

Auf mehr als 11 000 Quadratmetern Geschossfläche baut der Freiämter Entsorgungsspezialist hier sein neues Entsorgungszentrum. Noch bis zum 10. April kann das Baugesuch in der Bauverwaltung von Villmergen eingesehen werden. Die AZ hat die Baupläne und Projektbeschriebe bereits unter die Lupe genommen.

Herzstück des Grossprojekts wird die rund 70 mal 70 Meter grosse Halle im Erdgeschoss, die für das Recycling der verschiedenen Materialien bestimmt ist. Ein Geschoss höher wird die eigentliche Sammelstelle «Brings» realisiert. Über eine gedeckte Zufahrtsrampe gelangen die Kundinnen und Kunden mit ihren Autos in die Entsorgungshalle.

Hier entladen sie ihre Abfälle auf einem der 17 Halteplätze und entsorgen sie über die entsprechenden Container und Annahmestellen. Von hier werden die verschiedenen Materialien ins Erdgeschoss weitergeleitet, wo sie verarbeitet und abgeführt werden.

Rundkurs in der Entsorgungshalle schafft mehr Sicherheit

Nach der erfolgten Entsorgung verlässt die Kundschaft die Halle auf der als Rundkurs angelegten Fahrbahn wieder. Diese wichtige Neuerung dürfte künftig nicht nur den Entsorgungsprozess beschleunigen, sondern auch mehr Sicherheit schaffen. Denn während sich am alten «Brings»-Standort an der Wohler Wilstrasse öfter einmal Fahrzeuge bei der Ein- und Ausfahrt in die Quere kommen, dürfte dies am neuen Standort kaum mehr ein Problem sein.

Auch die Frage nach der Versorgung mit Energie und Wärme beantworten die Unterlagen im Baugesuch. So soll auf dem Dach des neuen Entsorgungszentrums eine Photovoltaikanlage installiert werden, die das Gebäude mit Energie versorgt. Geheizt wird mittels umweltfreundlicher Fernwärme der AEW Energie AG.

Die Erschliessungsarbeiten für das Grossprojekt im Villmerger Industriegebiet haben bereits begonnen. Für die Realisierung des eigentlichen Entsorgungszentrums rechnet die Römer AG mit 15 Monaten Bauzeit. Weiterführende Auskünfte am Telefon wollte Geschäftsführer Thomas Römer auf Anfrage der AZ noch nicht geben. Man wolle erst eine Visualisierung des Neubaus erstellen sowie weitere Zahlen und Daten zum Projekt ermitteln, ehe Fragen zum Grossprojekt beantwortet werden.