Villmergen Nach Kollision auf dem Dach gelandet – Polizei sucht Zeugen Bei einer Einmündung in Villmergen stiessen am Donnerstag zwei Autos derart zusammen, dass sich eines auf das Dach überschlug. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt.

Bei einer Einmündung in Villmergen stiessen am Donnerstag zwei Autos derart zusammen, dass sich eines auf das Dach überschlug. Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Wohlerstrasse in Villmergen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitagmorgen mitteilt. Der Fahrer eines Mercedes-Benz mündete von der Mitteldorfstrasse in die Wohlerstrasse ein. Dabei missachtete er das Vortrittsrecht eines von Wohlen herannahenden Dacia. Durch die folgende seitliche Kollision überschlug es diesen, worauf der Wagen auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Bei einer Einmündung in Villmergen stiessen am Donnerstag zwei Autos derart zusammen, dass sich eines auf das Dach überschlug. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt. Kantonspolizei Aargau / Aargauer Zeitung Bei einer Einmündung in Villmergen stiessen am Donnerstag zwei Autos derart zusammen, dass sich eines auf das Dach überschlug. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt. Kantonspolizei Aargau / Aargauer Zeitung Durch die folgende seitliche Kollision überschlug es diesen, worauf der Wagen auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Kantonspolizei Aargau / Aargauer Zeitung

Der 63-jährige Dacia-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An seinem Auto entstand Totalschaden. Auch der Mercedes wurde stark beschädigt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei in Muri (Telefon 056 675 76 20) Augenzeugen. (nic)

Aktuelle Polizeibilder: