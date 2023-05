Villmergen «Ich war die ganze Zeit betrunken»: Die 22-jährige Iris erzählt von ihrem Abenteuer bei «Jung, wild & sexy» 2010 wurde «Jung, wild & sexy» von 3+ zur Kultsendung. Über zehn Jahre danach gibt es neue Staffeln. Nun zum zweiten Mal mit dabei: die 22-jährige Iris aus Villmergen. Der AZ erzählt sie, welche pikanten Szenen die Zuschauenden erwarten und wie ihr Umfeld darauf reagiert.

Iris aus Villmergen geht gerne feiern und wollte schon immer einmal in einer Realityshow mitmachen. Bei «Jung, wild & sexy» kann sie beides verbinden. Bild: Melanie Burgener

Es war in einer Frühlingsnacht im vergangenen Jahr. Während die meisten Freiämterinnen und Freiämter schliefen, begann für die damals 21-jährige Iris ein Abenteuer, das sie wohl nie mehr vergessen wird.

«Ich hatte Nachtwache im Altersheim. Da habe ich auf Instagram den Aufruf für die Bewerbung gesehen», erzählt die Gesundheitsfachangestellte. «Ich dachte zwar, dass sie mich sowieso nicht nehmen. Aber ich wollte schon immer einmal bei einer Reality-TV-Show mitmachen», ergänzt sie.

Die 3+-Sendung «Jung, wild & sexy» schien ihr für diesen Traum genau richtig, und so meldete sich die Villmergerin an. «Danach sass ich ziemlich schnell im Flieger nach Zypern», erinnert sie sich. Am bekannten Party-Ferienort Aya Napa feierte sie dann bis zum Umfallen, zusammen mit zehn weiteren jungen Leuten aus der ganzen Schweiz.

Freundschaften, die fürs Leben bleiben

«Jung, wild & sexy» wurde 2010 zur Kultsendung. Damals begleitete 3+ jugendliche Freundesgruppen im Ausgang. Nun, über zehn Jahre danach, produzierte 3+ ein «Refilled», also neue Folgen. Am Mittwoch, 3. Mai, geht es in die zweite Runde. Nachdem 2022 in Zypern gefeiert wurde, reist die Partymeute diesmal nach Berlin. Als eine der wenigen wieder mit dabei: die heute 22-Jährige Iris.

Am Mittwoch startet die zweiten Staffel der 3+-Realityshow «Jung, Wild & Sexy-Refilled» mit neuen und bekannten Gesichtern. Bild: zvg

«In der zweiten Staffel wollte ich eigentlich nicht mehr mitmachen. Doch da habe ich erfahren, dass Edin wieder dabei ist. Wir haben ihn vor Ort überrascht, er wusste nicht, dass ich komme», erzählt sie. In Zypern ist zwischen ihr und dem 21-jährigen Zürcher eine tiefe Freundschaft entstanden. «Wir telefonieren jede Woche und gehen zusammen feiern», erzählt sie.

Auch zu anderen Teilnehmenden habe sie Kontakt. «Die ganze Gruppe in der ersten Staffel war etwas Besonderes», sagt sie. Von den Tagen in Zypern blieb ihr aber sonst nicht sehr viel im Gedächtnis. «Ich bin ehrlich, ich kann mich an nicht sehr viel erinnern. Wir waren die ganze Zeit betrunken», lacht sie. «Einige haben direkt nach dem Aufstehen den ersten Shot getrunken.»

Ein gefährliches Ereignis trübte den Spass in Berlin

Auch in der zweiten Staffel werde es feucht fröhlich. «Da habe ich teilweise etwas übertrieben», gibt Iris zu. Dass es ihr schlecht ging, lag aber nicht nur am Alkohol.

Ein unerfreuliches, nicht ungefährliches Ereignis in der dritten Folge – das an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten wird – trübte das Erlebnis für Iris und zwei weitere Teilnehmende. «Es ging mir wirklich beschissen», erinnert sie sich.

Bereut, dass sie sich für die Show angemeldet hat, hat es Iris trotzdem nicht. «Ich habe immer darauf geachtet, was ich vor der Kamera tue. Ich arbeite in der Pflege, später vielleicht einmal in einem Spital. Wenn mich Patienten erkennen und sich an Szenen erinnern würden, wäre mir das unangenehm», erklärt sie.

«Ich hatte Mühe mit den Kommentaren im Internet»

Ansonsten hat Iris aber kein Problem damit, dass Bekannte und Familie sie betrunken im Fernsehen gesehen haben. «Es gab zwar Leute, die gesagt haben: Du arbeitest in einem Altersheim und hast Verantwortung. Wie kannst Du so etwas tun?», so Iris. Deshalb stellt sie klar: «Mit meiner Professionalität bei der Arbeit hat das nichts zu tun.» Die meisten jungen Leute würden feiern gehen, egal wo sie arbeiten. «Ich habe auch schon meine Chefin im Ausgang getroffen.»

Diese und auch andere Mitarbeitende hätten mit ihrer Teilnahme an der Show kein Problem gehabt. «Und die alten Menschen haben Freude, wenn ich ihnen von meinem Fernseherlebnis erzähle», sagt sie lächelnd.

Iris bereut ihre Teilnahme nicht. Auch aus ihrem Umfeld hat sie hauptsächlich Unterstützung erfahren. Bild: zvg

Auch privat habe sie viel Zustimmung erfahren. «Ausser meine Nichten im Teenageralter, die schämen sich für ihre Tante», lacht sie. Doch gibt sie zu: «Am Anfang hatte ich Mühe mit den Kommentaren im Internet. Ich dachte: Was hast du gemacht? Jetzt bietest Du denen eine offene Angriffsfläche.»

Unterdessen sei es ihr aber egal, was andere denken. Unangenehm sei es ihr nur noch, wenn sie merke, wie Leute sie erkennen, sie aber nicht ansprechen. «Die Leute haben früher schon geschaut. Aber jetzt glotzen sie», erzählt Iris. Wer sie erkenne, dürfe gerne hallo sagen. «Das ist mir viel lieber, als wenn ich höre: Das ist doch die aus dem Fernsehen.»