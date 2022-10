Villmergen Gegen das Problem der Elterntaxis: Neue «Kiss & Ride»-Zone beim Schulhaus soll helfen Bei den Schulanlagen Hof und Mühlematten in Villmergen herrscht seit Jahren ein grosses Problem mit Elterntaxis. Nun wurden neue Halteverbote eingeführt. Zusätzlich lanciert die Gemeinde einen Pilotversuch. So sollen die zu Fuss gehenden Kinder besser geschützt werden.

Villmergen hat gegen das Problem mit den Elterntaxis als Pilotversuch eine «Kiss & Ride»-Zone mit fünf Parkplätzen beim Schulhaus Mühlematten erstellt. Bild: Andrea Weibel

Sie sind schon seit über zehn Jahren nicht nur ein Ärgernis, sondern auch ein Risiko für Schulkinder in Villmergen: Elterntaxis. Insbesondere bei den Schulanlagen Mühlematten und Hof auf der Dorfmattenstrasse. Mütter und Väter fahren mit ihren Autos auf die Parkplätze für Lehrpersonen, in die Fahrverbotsbereiche oder auch einfach auf die Trottoirs oder Zebrastreifen. Dort lassen sie ihre Kinder aussteigen, fahren allenfalls sogar rückwärts wieder raus und gefährden dadurch jene Kinder, die zu Fuss zur Schule kommen. Jetzt gibt es ein neues Kapitel in der leidigen Geschichte.

Schulleitung, Hauswartung und Bauverwaltung haben entschieden, beim Gemeinderat eine Änderung der Strassensignalisation zu beantragen. Diese Änderung ist Mitte August öffentlich ausgeschrieben worden und nun rechtskräftig. Neu gilt auf Teilbereichen der Dorfmattenstrasse und der Bündtenstrasse ein grundsätzliches Halteverbot sowie bei der Einfahrt zum Parkplatz der Schulanlage Hof ein zeitlich begrenztes Halteverbot. Dies war bekannt. Doch eine Neuerung fällt speziell auf.

Neue «Kiss & Ride»-Tafel soll Situation entschärfen

Neu gibt es für Elterntaxis beim Schulhaus Mühlematten fünf Parkplätze, wo Kinder ein- und aussteigen können. Diese Parkplätze sind mit einer «Kiss & Ride»-Tafel gekennzeichnet, die Parkdauer ist auf 15 Minuten limitiert. Bauverwalter-Stellvertreter Pascal Rosa erklärt: «Die Schulleitung hat uns gebeten, nach einer zusätzlichen Lösung zu suchen, um die Situation zu entschärfen. Beim VCS, dem Verkehrs-Club der Schweiz, sind wir auf die Idee mit ‹Kiss & Ride› gestossen.»

Es handle sich, anders als bei den Halteverboten, nicht um eine offizielle Verkehrsanordnung, sondern eher um eine Empfehlung, die die Eltern anleiten soll. «So haben wir am Ende der Lehrpersonenparkplätze beim Schulhaus Mühlematten fünf Kurzzeitparkplätze erstellt und diese mit der zusätzlichen ‹Kiss & Ride›-Tafel beschriftet», sagt Rosa weiter. «Es ist eine Art Pilotversuch. Wir hoffen, damit das ‹Wildparkieren› zu verhindern.»

Das «Kiss & Ride»-Schild soll den Eltern aufzeigen, wo sie ihre Kinder verabschieden oder in Empfang nehmen können. Bild: Andrea Weibel

An anderen Orten im Dorf, auch bei anderen Schulhäusern, sind keine weiteren solchen Zonen geplant. «Das Hauptproblem mit den Elterntaxis haben wir bei den Schulhäusern Hof und Mühlematten», erklärt Rosa.

Ausserdem heisst es in den Gemeinderatsnachrichten deutlich: «Die Regionalpolizei Wohlen wird Kontrollen durchführen und fehlbare Lenkerinnen und Lenker büssen.» Die Schule sowie der Gemeinderat hoffen, dass sich das Problem auf diese Weise lösen lässt.