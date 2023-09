Villmergen Für die Kehrtwende gibt es eine Baumkapelle: Der Landwirtschaftsbetrieb Farngut erhält eine Auszeichnung Der Regionalplanungsverband Unteres Bünztal zeichnet das Engagement der Villmerger Koch-Berner-Stiftung mit der Bünztalgabe aus. Sie hat ihren Landwirtschaftsbetrieb Farngut auf nachhaltige Produktion umgestellt.

Auf dem Villmerger Farngut herrscht am Freitagabend emsiges Treiben: Frauen und Männer in grünen T-Shirts bedienen die Gäste an den langen Tischreihen auf dem Vorplatz. Der Landwirtschaftsbetrieb befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Kantonsstrasse. Der Lärm des Feierabendverkehrs rauscht im Hintergrund.

Weniger Meter daneben ist die Idylle perfekt: Die Kühe von Pächter Reto Heiniger grasen friedlich auf der Wiese. Er erzählt: «Wenn es so warm ist, lasse ich die Kühe tagsüber im Stall, da ist ihnen wohler, sie ertragen die Hitze nicht gut.»

Von links: Repla Präsident Roland Polentarutti, Pächter Reto Heiniger, Villmergens Gemeindeammann Ueli Lütolf und Hans-Mathias Käppeli, Präsident der Koch-Berner-Stiftung vor der Baumkapelle. Bild: Nathalie Wolgensinger

Der Landwirt kommt eben zurück von einem Rundgang mit den Gästen der Feier. «Eigentlich wollten wir die Bünztalgabe im kleinen Kreis übergeben», sagt Roland Polentarutti, der Vizepräsident des Regionalplanungsverbandes (Repla) Unteres Bünztal, anlässlich der Feierstunde auf dem Vorplatz des Bauernhofes. Die Besitzerin des Farnguts, die Koch-Berner-Stiftung, fand aber, dass die Übergabe dieser Auszeichnung durchaus einen feierlichen Rahmen verdient.

Als Auszeichnung gibt es eine Baumkapelle

Die Bünztalgabe, so erzählt Polentarutti, wird von der Repla Unteres Bünztal alle zwei bis vier Jahre vergeben. Die Arbeitsgruppe Landschaft und Umwelt honoriert damit jeweils Projekte, die besondere Leistungen im Bereich Raumplanung sowie Natur- und Landwirtschaft erbringen. Dieses Jahr fiel die Wahl auf den Landwirtschaftsbetrieb Farngut. Dieser befindet sich derzeit in der Übergangsphase zur biologischen Produktion und wird deshalb ökologisch aufgewertet.

Diese Kehrtwende hat unter anderem zur Folge, dass der Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft eingedämmt wird. Dieses grosse Engagement sei es Wert, mit der Bünztalgabe ausgezeichnet zu werden, so Polentarutti. «Unser Geschenk ist bereits gepflanzt, es ist eine Baumkapelle, bestehend aus vier Edelkastanien», sagt er und zeigt auf die Wiese neben dem Kuhstall, wo die Bäume einen Platz gefunden haben.

Die Farngut-Produkte werden im Hofladen verkauft

Das Farngut gehört der Villmerger Koch-Berner-Stiftung. Deren Gründer, Josef Koch-Berner, lebte auf diesem Hof. «Das Farngut bildete den Grundstock der Stiftung», blickt der Villmerger Gemeindeammann Ueli Lütolf zurück in die Geschichte der Stiftung, die kulturelle und soziale Belange im Freiamt unterstützt.

Feierstunde auf dem Villmerger Farngut: Die Repla unteres Bünztal zeichnet den Hof mit der Bünztalgabe aus. Bild: Nathalie Wolgensinger

Im Jahr 2021 beschloss der Stiftungsrat, den Landwirtschaftsbetrieb neu auszurichten. «Wir wollen mit dieser Umstellung einen Beitrag leisten zur Lösung des CO 2 Problems», verdeutlicht Hans-Mathias Käppeli, Präsident der Stiftung, die Ziele.

Stolz verweist er darauf, dass auf den 32 Hektaren bewirtschafteten Land bereits 16 Prozent ökologische Ausgleichsflächen sind. Der Landwirtschaftsbetrieb produziert Gemüse, Getreide, Obst sowie Eier und Fleisch. Verkauft werden die Produkte im eigenen Hofladen.« Und wie fein diese Produkte sind», leitet Käppeli zum gemütlichen Teil der Feier über, «können sie jetzt gleich selber erfahren. Das Buffet ist eröffnet!»