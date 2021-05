Villmergen Fahrzeug beschädigt Hauswand – Polizei sucht Zeugen Eine Hauswand in Villmergen wurde durch ein Fahrzeug beschädigt. Mutmasslich war es ein Lieferwagen. Die Kantonspolizei bittet allfällige Augenzeugen, sich zu melden.

Möglicherweise hat ein Fahrzeug eine Hauswand touchiert. Der Halter des Fahrzeugs meldete den Schaden allerdings nicht. Kapo AG

Am Donnerstag ist bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung eingegangen, dass eine unbekannte Täterschaft am Dienstag zwischen 08:00 und 08:15 Uhr, an der Mitteldorfstrasse in Villmergen einen Schaden an der Hauswand verursacht habe.

Die ausgerückte Patrouille konnte feststellen, dass der Schaden durch ein Fahrzeug, mutmasslich durch einen Lieferwagen, entstanden ist. Der genaue Hergang ist unklar, weshalb die Kantonspolizei Aargau um Mithilfe ersucht. (az)

Zeugenaufruf Personen, welche Angaben zum Vorfall oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Stützpunkt der Mobilen Polizei in Schafisheim zu melden (062 886 88 88).

