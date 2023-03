Villmergen Fabian Lupp will es nochmals wissen: Der Villmerger tritt ein zweites Mal zur Gemeinderatswahl an Gleich zwei Kandidaten möchten das Amt der scheidenden SVP-Gemeinderätin Rosmarie Schneider übernehmen. Bereits vor zwei Jahren trat der Parteilose Fabian Lupp erstmals zur Gemeinderatswahl an. Nun kandidiert der 51-Jährige nochmals, in einer Kampfwahl mit Max Greuter von der SVP.

Der Villmerger Gemeinderatskandidat Fabian Lupp versucht es nochmals und tritt für die Wahlen am 12. März an. zvg

Fabian Lupp lässt sich nicht in die Karten schauen. Auf die Frage, was er in Villmergen verändern möchte, hält er sich bedeckt und sagt: «Ich möchte mich erst seriös einarbeiten und die Geschäfte kennen lernen, bevor ich Versprechungen mache.» Der 51-Jährige macht aber keinen Hehl aus seiner politischen Einstellung. Er sagt: «Die Wählerinnen und Wähler haben ein Recht darauf, zu wissen, wo ich politisch stehe.»

Der Parteilose verortet sich politisch bei der GLP. Dem liberalen Gedankengut fühlt er sich verpflichtet und auch Natur- und Tierschutz sowie ein sorgsamer Umgang mit den Ressourcen sind ihm wichtig. Er kommentiert: «Man sollte erst hinterfragen und nicht gleich alles von Beginn weg verteufeln.»

Er wartete ab, ob noch eine Frau kandidiert

Fabian Lupp wuchs gemeinsam mit seinen drei Geschwistern in Villmergen auf und wohnt, mit einer kurzen Unterbrechung, immer noch im Dorf. Seine Geschwister und die Eltern leben mittlerweile in Wohlen, Lupp blieb. Der ehemalige Fussballer vom Fussballclub Villmergen fühlt sich hier wohl. Der Junggeselle hat einen grossen Bekanntenkreis.

Dennoch langte es ihm vor zwei Jahren knapp nicht für die Wahl in den Gemeinderat. Er trat mit zwei weiteren Kandidaten an, um der Stimmbevölkerung eine Auswahl zu ermöglichen. Damals traten die fünf bisherigen Gemeinderäte zur Wiederwahl an.

Das Rennen machte der parteilose Daniel Füglistaler. Lupp erreichte den 6. Platz, rund 200 Stimmen fehlten ihm auf den Platz 5. Er sagt: «Ich war mit dem Resultat durchaus zufrieden und hatte auch positive Rückmeldungen erhalten.»

Das Thema war für den Katzenliebhaber eigentlich abgehakt. Als dann SVP-Gemeinderätin Rosmarie Schneider per Ende Juni dieses Jahres ihren Rücktritt bekanntgab, habe ihn dies überrascht, erzählt er. Die SVP gab bereits wenig später die Kandidatur von Max Greuter bekannt. Lupp erzählt: «Ich habe mir bewusst Zeit gelassen mit meinem Entscheid. Wenn eine Frau kandidiert hätte, dann hätte ich mir gut überlegt, ob ich nochmals in den Wahlkampf steige.»

«Ich habe hier mein soziales Umfeld»

Dass er sich für eine erneute Kandidatur entschied, sei seinem guten Abschneiden bei den letzten Wahlen geschuldet. Ausserdem, so betont der begeisterte Töfffahrer, liege ihm die Gemeinde am Herzen. Er sagt: «Ich habe hier mein soziales Umfeld.» Nun möchte er aktiv an der Zukunft der Gemeinde mitarbeiten. Er möchte, dass Villmergen weiterhin ein attraktiver Ort zum Leben bleibt. Nebst der Infrastruktur nennt er das vielfältige Vereinsleben als grossen Pluspunkt der Gemeinde.

Lupp erkundigte sich bereits vor seiner ersten Kandidatur bei verschiedenen Gemeinderatsmitgliedern nach der zeitlichen Belastung des Amtes. Der diplomierte Betriebswirtschafter führt eine eigene Firma im Bereich Büroplanung und -organisation im Kanton Schwyz. Er arbeitet oft im Homeoffice und kann deshalb auch Termine tagsüber wahrnehmen. Er ist überzeugt, dass er diesen zusätzlichen Arbeitsaufwand stemmen kann.

Der begeisterte Biker ist ledig und lebt mit seinen beiden Katzen mitten im Dorf. In der Freizeit bewegt er sich gerne und oft in der Natur oder schwimmt im Hallwilersee. Er sagt: «Ich bin häufig in Villmergen unterwegs und treffe mich mit Freunden, auch mal auf einen Jass.»

Falls er dieses Mal den Sprung in den Gemeinderat schafft, liebäugelt er mit dem Sozialressort von Rosmarie Schneider. Als Generalist könne er aber auch andere Ressorts übernehmen. «Ich bin offen für alles», sagt er, steigt auf die Vespa und fährt wieder in sein geliebtes Villmergen.