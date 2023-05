Villmergen Eine der letzten Baulandreserven wird überbaut: 100 neue Wohnungen für das Ballygebiet Im Villmerger Ballygebiet ist eine Überbauung mit vier Mehrfamilienhäusern geplant. Insgesamt werden 100 Wohnungen realisiert. Bauherrin ist die Hüsser Generalbau AG aus Bremgarten.

An der Güterstrasse in Villmergen werden 100 neue Wohnungen realisiert. Bild: Nathalie Wolgensinger

Das Ballygebiet ist eine Besonderheit im Freiamt: Es befindet sich drei Kilometer von Villmergen entfernt, gehört aber zum Gemeindegebiet. Und das, obwohl Dottikon und Dintikon dem Quartier aus geografischer Sicht bedeutend näher sind.

Auch der benachbarte Weiler Hembrunn und die Bahnstation Dottikon-Dintikon gehören zur Gemeinde am Rietenberg. Postalisch hingegen zählt das Ballyquartier zur Gemeinde Dottikon. Die Kinder aus dem Ballygebiet besuchen Kindergarten und die Schulen in Villmergen. Dazu benutzen bereits die Kleinsten das Postauto, das sie von ihrem Aussenquartier sicher nach Villmergen bringt.

Seinen Namen erhielt das Quartier vom imposanten Backsteingebäude, diesem riesig-roten Zeitzeugen der Industrialisierung, das in der Nähe des Bahnhofs steht und in dem früher Schuhe der Marke Bally produziert wurden. Einst fanden hier 1000 Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Region ein Auskommen. Schuhe werden in diesem Gebäude schon lange nicht mehr produziert. Heute sind in dem Zeugen vergangener Industriekultur verschiedene Dienstleistungsunternehmen, Büros und Vereine untergebracht.

Das Ballygebiet ist ideal gelegen

Das Ballygebiet steht aber für viel mehr als seine geografisch etwas exotische Lage. Die Nähe zum Bahnhof und zur Autobahn machte es im Verlauf der letzten Jahre zur begehrten Wohnlage. In den vergangenen Jahren wurden denn auch einige grosse Wohnprojekte im Quartier realisiert. Nun legt die Hüsser Generalbau AG aus Bremgarten mit ihrem Projekt Sommerpark nach. An der Güterstrasse will die Unternehmung aus dem Reusstal vier Mehrfamilienhäuser realisieren.

Die Güterstrasse ist die Verbindungsstrasse von der Bahnhofstrasse her, die direkt zum Bahnhof Dottikon-Dintikon führt. Die Wohnungen sind also ideal gelegen, auch für Pendelnde. Diese Parzelle ist eine der letzten grösseren Baulandflächen auf Villmerger Gemeindefläche.

100 Wohnungen auf vier Mehrfamilienhäuser verteilt

Die Firma Hüsser Generalbau AG plant vier Mehrfamilienhäuser, die jeweils vier Geschosse aufweisen. Die insgesamt 100 Wohnungen teilen sich auf in 2½ Zimmer (36), 3½ Zimmer (36) und 4½ Zimmer (28). Michael Hüsser von der Hüsser Generalbau AG kommentiert: «Wir wollen Wohnraum für kleinere und auch grössere Haushalte bieten.»

Alle 100 Wohnungen sollen vermietet werden. In der Parkgarage und vor den Häusern stehen insgesamt 113 Parkplätze zur Verfügung. Bezogen werden die neuen Wohnungen voraussichtlich Ende 2025. Hüsser schätzt die Baukosten auf gegen 38 Mio. Franken. Das Baugesuch liegt noch bis zum 12. Juni öffentlich auf.