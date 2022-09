Villmergen Ein Rollerfahrer stösst mit einem Auto zusammen und verletzt sich schwer Am Dienstagnachmittag stiess der Fahrer eines Elektro-Rollers in Villmergen mit einem Auto zusammen und wurde schwer verletzt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Rettungsdienst und Polizei fanden den Rollerfahrer nicht ansprechbar am Boden liegend vor. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 17.50 Uhr auf der Dorfmattenstrasse in Villmergen. Auf dieser Quartierstrasse war eine Autofahrerin in Richtung Wohlerstrasse unterwegs. Gleichzeitig nahte von rechts auf der Winteristrasse ein Mann auf einem Elektro-Roller. In der Folge stiessen die beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung der beiden schmalen Strassen zusammen, so teilt es die Kantonspolizei Aargau mit.

Rettungsdienst und Polizei fanden den 40-jährigen Rollerfahrer nicht ansprechbar am Boden liegend vor. Eine Ambulanz brachte ihn anschliessend ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt er schwere Kopfverletzungen und befindet sich auf der Intensivstation.

Der beteiligte Elektro-Roller ist punkto Verkehrsregeln den Fahrrädern gleichgestellt. Kapo AG

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Rollerfahrer eine Blut- und Urinprobe an.

Der beteiligte Elektro-Roller gehört zur Gattung sogenannter Trendfahrzeuge und ist punkto Verkehrsregeln den Fahrrädern gleichgestellt. Eine Helmpflicht besteht bislang nicht. (sdf)