Villmergen Diese Freiämter schiessen sich zum Schweizer-Meister-Titel Die Schützengesellschaft Villmergen landet bei der Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 50 Meter im Bernischen Schwadernau auf dem ersten Platz. Damit holen die Sportschützen den Titel ins Freiamt und erfüllen sich einen Traum.

Diese Villmerger Sportschützen erkämpften sich den Schweizer-Meister-Titel: Rafael Bereuter, Rolf Denzler, Silvia Plaz, Marcel Ackermann, Jörg Fankhauser, Stefan Bereuter, Michèle Maurer und Matthias Stöckli (von links). zvg

Nachdem sie bereits als Sieger aus der ersten Vorrunde hervorgegangenen waren, reisten die Mitglieder der Schützengesellschaft Villmergen am vergangenen Sonntag mit gewissen Ambitionen an den Final im Kanton Bern. Dennoch war ihnen bewusst: In Schwadernau fängt alles wieder bei null an – und die Gegner, die sind stark.

Eine gewisse Anspannung sei deshalb deutlich spürbar gewesen, schreibt der Sportschützen-Obmann und Vizepräsident der Gesellschaft, Stefan Bereuter. So habe die erste Runde der «Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 50 Meter» gegen das starke Thörishaus gleich in einer Niederlage geendet.

Als hätte es dies gebraucht, habe Villmergen danach gegen Fribourg mit 1648,9 Punkten das Vorrundenhöchstresultat geschossen und sich damit für den Halbfinal qualifiziert. Auch den dortigen Gegner und letztjährigen Schweizer Meister Alterswil konnten die Villmergerinnen und Villmerger bezwingen.

Der verdiente Lohn für eine starke Saison

Die Finalqualifikation war damit geschafft und der dortige Gegner hiess erneut: Thörishaus. «Klar war, dass eine Leistung wie im Halbfinal wohl für den Titel reichen dürfte. Doch konnte man dies im Final nochmals abrufen?», fragten sich die Schützen. «Ja, man konnte!», lautete die Antwort.

Mit 822,2 Punkten holte sich die Schützengesellschaft Villmergen den Titel des Schweizer Meisters. «Der verdiente Lohn einer starken Saison und eines hervorragenden Zusammenhalts im Verein», ist Stefan Bereuter überzeugt. (az)