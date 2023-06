Villmergen Das Schulhaus Dorf soll umfunktioniert werden: Das sind die Pläne des Gemeinderates Die Gemeinde Villmergen wächst und der Schulraum ist knapp, trotz dem Neubau des Schulhauses Mühlematten im Jahr 2017. Ein Neubau ist unumgänglich. Das Schulhaus Dorf ist nicht mehr Teil dieser Planung, es soll einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Das Primarschulhaus Dorf soll umgenutzt werden, die Schülerschaft wird künftig am Standort Mühlematten unterrichtet. Bild: Nathalie Wolgensinger

Wie sehr Villmergen in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist, zeigt ein Blick in die Bevölkerungsstatistik. 1980 zählte man im Dorf am Rietenberg 4087 Einwohnende, 20 Jahre später waren es 5089, im Jahr 2020 dann 7620 und heute zählt man 7900 Personen. Dieses Wachstum erfordert zusätzliche Infrastruktur.

Im Jahr 2014 hiess die Gemeindeversammlung einen Verpflichtungskredit von 23,5 Mio. Franken für den Neubau des Schulzentrums mit Doppelturnhalle und Allwetterplatz gut. Die Planung war damals auf einen Zeitraum von 10 Jahren ausgelegt. Doch bereits vor dem Bezug des Schulhauses explodierten die Schülerzahlen der Gemeinde förmlich. 813 Schülerinnen und Schüler zählte man mit Bezug des neuen Schulhauses.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Neubau wurde eilends noch ein Pavillon erstellt. Zur Einweihung im Schuljahr 2016/17 standen dann 14 Klassenzimmer zur Verfügung. Bereits damals stand fest, dass dieser zusätzliche Schulraum nicht lange reichen wird. Das ist nun der Fall: Das neue Schuljahr eröffnet man diesen Herbst mit 986 Schulkindern. Am vergangenen Freitag informierte der Gemeinderat anlässlich der Gemeindeversammlung über seine Pläne in Sachen Schulraum.

Das Schulhaus Dorf soll weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen

Seit 2021 beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Personen der Schule, des Gemeinderates, des Hauswartteams und der ehemaligen Schulpflege mit dem Thema. Begleitet wird sie vom Planungsbüro Metron AG. Dabei wurde das älteste der Schulhäuser, jenes im Dorf, unter die Lupe genommen.

Das Schulhaus Mühlematten mit der Doppelturnhalle wurde 2017 in Betrieb genommen und ist bereits jetzt an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Bild: Nathalie Wolgensinger

Gemeindeammann Ueli Lütolf kommentiert: «Die Investitionen, die getätigt werden müssten, um das Haus energetisch zu sanieren und die Klassenräume den aktuellen Ansprüchen anzupassen, wären unverhältnismässig.» Ausserdem platze auch der Pausenplatz aus allen Nähten.

Ein Neubau soll das Problem lösen. Die Gemeinde hat dazu in vorausblickender Weise die Festwiese neben dem Schulhaus Mühlematten freigehalten. Lütolf sagt: «Der Gemeinderat sieht an diesem Standort einen grösseren Neubau vor.» Das Schulhaus Dorf möchte die Gemeinde weiter nutzen, aber nicht für die Schule. Damit würde sich der Schulweg für einige Kinder deutlich verlängern. Lütolf sagt: «Er ist nach wie vor zumutbar für alle Kinder.»

Die Spannbreite an Möglichkeiten ist gross, sie reicht über Räume für Vereine oder die Jugendarbeit oder eine kulturelle Nutzung oder Wohn- und Gewerberäume. Denkbar sei aber auch, dass ein Teil des Schulhauses einem Neubau weicht, so Lütolf. Er fügt an: «Uns ist wichtig, dass die Liegenschaft nicht verkauft wird, sondern weiterhin der Gemeinde zur Verfügung steht.» Dies bringe nicht nur Leben in das Areal mitten im Dorf, sondern biete auch die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, ist Lütolf überzeugt.

Die Idee erhielt Zuspruch an der Gemeindeversammlung

In den kommenden Monaten wird die Strategie in Form einer Machbarkeitsstudie geprüft und optimiert. Lütolf kündigte an, dass bereits an der Gemeindeversammlung im Herbst die ersten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorgestellt werden. Dann wird der Gemeinderat auch den Antrag für den entsprechenden Planungskredit stellen.

Gleich neben dem Neubau wurde ein Pavillon errichtet für den dringend benötigten Schulraum. Bild: Nathalie Wolgensinger

Er habe nach der Gemeindeversammlung nur positive Rückmeldungen erhalten, erzählt Lütolf auf Anfrage der AZ. Die Villmergerinnen und Villmerger seien sich einig: Es lohne sich nicht, viel Geld in eine Infrastruktur zu stecken, die den heutigen Anforderungen nicht mehr genüge.