Villmergen Damit der Schulweg sicherer wird: Trottoir-Verlängerung sorgt für Gesprächsstoff in sozialen Medien Ein Bild des geplanten Trottoirstückes in Villmergen sorgte im Internet für Wirbel. Auf der Höhe der Garage Robert Huber AG soll ein 35 Meter langes Stück Gehweg erstellt werden. Dazu wurde die Frage aufgeworfen, ob Villmergen zu viel Geld hätte.

Die Abzweigung in die alte Bahnhofstrasse wird nun auf der rechten Seite mit einem Trottoir ergänzt. Das erleichtert den Schulkindern, die in die Mühlematten unterwegs sind, den Schulweg. Sie müssen die Strasse nicht mehr überqueren. Nathalie Wolgensinger

Es sind 35 Meter Trottoir, die derzeit in Villmergen für Gesprächsstoff sorgen. Über das Wochenende stellte ein User ein Foto des Stücks Gehweg entlang der alten Bahnhofstrasse in Villmergen ins Netz. Er stellte dazu die rhetorische Frage, ob man nun in der Gemeinde am Rietenberg tatsächlich zu viel Geld habe.

Das Bauvorhaben erfordere nämlich, dass drei Bäume gefällt werden müssen und das nur, um diese paar wenigen Meter Trottoir zu realisieren. Und diese, so stellte er fest, würden dann erst noch im Niemandsland enden.

Dieser Meinung waren auch einige weitere User, die sich entrüsteten. So schrieb eine Frau: «Den Zweck dieser Übung sehe ich nicht.» Und ein anderer befand: «Unglaublich.» Ist es tatsächlich so, dass die Gemeinde Villmergen ein Trottoir baut, das es im Grunde genommen gar nicht braucht?

Das Trottoir sichert den Schulweg der Kinder

Reto Studer, Bauverwalter der Gemeinde, schnaubt ins Telefon, als er mit der Frage konfrontiert wird, und sagt: «Es wäre manchmal besser, wenn sich die Leute vorher bei uns erkundigen würden, dann könnte man das mit wenigen Sätzen richtigstellen.»

Was hat es denn nun mit dem Trottoir auf sich? Studer erklärt: «Wir wurden von der Arbeitsgruppe Schulwegsicherheit auf diese gefährliche Stelle aufmerksam gemacht.» Benutzt wird das Wegstück hauptsächlich von Schulkindern aus dem Bullenberg- und Eichmatt-Quartier, die in Richtung Schulhaus Mühlematten unterwegs sind.

Das geplante Trottoir reicht bis zur Abzweigung in die Dorfmattenstrasse. Nathalie Wolgensinger

Um das Schulzentrum beim Sportplatz zu erreichen, querten sie bisher die Hauptstrasse auf der Höhe der Mercedes-Garage. Einige Meter weiter vorne mussten sie diese aber bereits wieder queren, um ihren Schulweg in Richtung Dorfmattenstrasse einzuschlagen. Nicht alle Kinder wechselten die Strassenseite für das kurze Stück und benutzten einfach die Strasse. Reto Studer sagt:

«Das Verkehrsaufkommen ist nicht nur gross, es hat auch oft Lastwagen unterwegs. Das kann zu gefährlichen Situationen führen.»

Dieser Meinung waren auch die Mitarbeitenden der Arbeitsgruppe Schulwegsicherheit. Sie brachten die Idee vor den Gemeinderat, der nun tätig wurde. Das Baugesuch für die Gehwegverlängerung liegt noch bis zum 14. März öffentlich auf der Villmerger Bauverwaltung auf und kann von Interessierten eingesehen werden.

Veranschlagt für die Verlängerung des Gehweges werden Baukosten in der Höhe von 120'000 Franken. Hinzu kommen noch knapp 40'000 Franken für den Landerwerb. Das möge auf den ersten Blick nach einer grossen Summe aussehen, so Studer. Er fügt dann aber an: «Die Sicherheit der Schulkinder sollte uns diese Summe alleweil wert sein.»