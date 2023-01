Villmergen Chris Mühlemann übernimmt die Geschäftsführung bei Richnerstutz AG in Villmergen Es stehen Veränderungen an bei der Richnerstutz AG in Villmergen: Die beiden CEO André Richner und André Stutz wechseln in den Verwaltungsrat der Unternehmung. Seit dem 1. Januar leitet Chris Mühlemann die Geschicke.

Die neue Geschäftsleitung: Lukas Lauwiner, Ronny Nussbaumer, Chris Mühlemann, Rahle Weilemann und Rinaldo Stalder (v.l.). zvg / Aargauer Zeitung

Die Richnerstutz AG in Villmergen ist ein schweizweit führendes Unternehmen für die Realisierung von Werbe- und Kommunikationsmassnahmen im Aussen- und Innenbereich. Nun hat die Freiämter Firma ihre Geschäftsführung neu aufgestellt. Seit dem 1. Januar führt Chris Mühlemann das Unternehmen. Der 40-Jährige hat an der Universität St.Gallen einen EMBA und an der HWZ einen Bachelor in Business Administration erworben.

Chris Mühlemann war bisher in verschiedenen leitenden Positionen in der Medien- und Marketingbranche tätig, bevor er 2019 der Geschäftsleitung der Richnerstutz AG beitrat. Firmengründer André Stutz kommentiert Mühlemanns Wechsel wie folgt: «Wir kennen und schätzen Chris Mühlemann seit über 15 Jahren, zuerst als Kunden und heute als Leiter Markt und Vertrieb und als Mitglied der Geschäftsleitung.»

Man habe mit Mühlemann eine fachlich und menschlich geeignete Person gefunden, mit der man den Generationenwechsel vollziehen könne, so André Stutz weiter.

Im März steht die nächste Veränderung an

Die beiden Firmengründer André Richner und André Stutz verlassen das Unternehmen nicht. Sie bleiben der Firma erhalten und werden die strategischen Geschicke weiterhin als Verwaltungsräte prägen. Zudem bleiben sie Co-CEOs der Aras Holding, zu der neben der Richnerstutz AG auch die Firmen India Zelt & Event AG, Movingposter AG und Netvixo GmbH gehören.

Die Geschäftsleitung der Richnerstutz AG setzt sich per 2023 aus Rahel Weilemann (Leiterin Finanzen), Ronny Nussbaumer (Leiter Montage), Lukas Lauwiner (Leiter Marketing und Kreation) und Rinaldo Stalder (Leiter Produktion) zusammen.

Eine weitere Veränderung bringt der Umzug im kommenden März an den neuen Firmenhauptsitz an der Nordstrasse 7 in Villmergen. Das neue Gebäude bietet den 160 Mitarbeitenden eine Fläche von 22'000 Quadratmetern Fläche. Der Bau dauerte rund zwei Jahre und markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Richnerstutz AG.

André Richner kommentiert die Veränderungen wie folgt: «Wir sind überzeugt, dass wir mit den enormen Möglichkeiten am neuen Firmenhauptsitz künftig noch frischere Impulse erzeugen und eine noch grössere Tatkraft für die Kunden entwickeln können.» (az)