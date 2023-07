Villmergen Brücke verpasst: Anhängerzug fuhr Böschung hinab Aus noch ungeklärten Gründen kam ein Anhängerzug auf einer Überführung von der Strasse ab und fuhr die Böschung hinab. Es blieb bei beträchtlichem Sachschaden.

Der Sattelzug war am Montagabend kurz nach 18 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Wohlen unterwegs, als es zu einem Unfall kam. Dabei hatte der Chauffeur offenbar gleich mehrmals Glück.

An der ansteigenden Rampe bei der Bahnüberführung in Villmergen geriet der Lastwagen auf die Gegenfahrbahn. Da glücklicherweise gerade kein Gegenverkehr da war, kam der Anhängerzug ohne Kollision auf der anderen Seite von der Strasse ab. Auch den dicken Baum abseits der Strasse streifte das Fahrzeug nur. In der mit Büschen bewachsenen Böschung kam es schliesslich zum Stillstand.

Der 50-jährige Chauffeur blieb unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug sowie an einem Zaun beläuft sich laut Kantonspolizei Aargau auf mehrere zehntausend Franken. Für den genauen Unfallhergang hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Für die aufwendigen Bergungsarbeiten blieb die Strasse auf dem betroffenen Abschnitt bis weit in die Nacht hinein gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um. (phh)

