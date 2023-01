Villmergen Autotür aufgerissen und mit Messer bedroht: Polizei sucht nach Raubüberfall Zeugen Eine unbekannte Person versuchte die Insassen eines Autos auszurauben. Ohne Beute konnte die Person flüchten. Die Polizei sucht Zeugen

Kurz vor Mitternacht meldete eine 24-jährige Italienerin dem Notruf, dass sie soeben an der Schützenhausstrasse überfallen worden sei. Eine unbekannte Person soll unvermittelt die hintere Türe des parkierten Autos aufgerissen haben. Anschliessende bedrohte der Mann die Insassen mit einem Messer und forderte in italienischer Sprache Geld. Die Mitfahrerin der 24-Jährigen habe dann laut Mitteilung der Kantonspolizei die Autotüre umgehend geschlossen, woraufhin der Mann in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Stützpunkt Muri (Tel. 056/675'76'20) zu melden. (phh)

Die Täterschaft wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-jährig, ca. 170cm gross, Bartträger. Während des Vorfalls habe dieser dunkle Kleidung getragen.

Die aktuellen Polizeibilder: