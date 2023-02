Villmergen Am Steuer eingeschlafen: Kollision mit Gegenverkehr Ein 67-Jähriger geriet auf die Gegenfahrbahn, nachdem er am Steuer kurz eingenickt war. Verletzt wurde niemand.

Mit seinem BMW-Cabrio fuhr ein 67-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr von Lenzburg her in Richtung Wohlen. Auf der Bünztalstrasse in Villmergen, kurz vor dem Kreisverkehr beim Freibad, nickte er am Steuer ein und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei stiess er mit einem entgegenkommenden BMW X5 zusammen.

Danach kam das Cabrio von der Strasse ab und blieb im angrenzenden Feld stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Autos entstand aber Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den 67-Jährigen an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. (phh)

