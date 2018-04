Der Schwingklub Freiamt führt am Sonntag einmal mehr den Guggibad-Schwinget durch. Auf der Wiese beim Landgasthof ob Buttwil ist auch bei der 57. Austragung ein Volksfest garantiert. Einerseits lauten die Wetterprognosen vielversprechend, andererseits sind die erfolgreichen jungen Freiämter Schwinger eine Attraktion.

Die Rangliste vor zweieinhalb Wochen am Schaffhauser Frühjahrsschwinget in Oberhallau sorgte für Aufsehen. Der Benzenschwiler Yanick Klausner und der Althäuserer Joel Strebel feierten einen Doppelsieg, abgerundet durch Rang 2a des Sarmenstorfers Andreas Döbeli. Damit signalisierten die jungen, wilden Freiämter, dass der Vormarsch nach den letztjährigen 17 Kranzgewinnen anhält.

Forciertes Wintertraining

Auch beim Hallenschwinget in Brunegg und am Frühjahrsschwinget in Cham behaupteten sich mindestens zwei Freiämter in den ersten fünf Punkterängen. «Die Jungen haben weitere Fortschritte gemacht», berichtet der Technische Leiter, Josef Reichmuth, von einem vielversprechenden Wintertraining. Der Schwingklub Freiamt absolvierte nebst Einheiten in der Aristauer Schwinghalle Gasttrainings im luzernischen Surental und in Cham-Ennetsee.

Wie im Vorjahr erfreut sich Joel Strebel einer ausgezeichneten Frühform. Der Reusstaler verlor bei den drei Testwettkämpfen nur einen von achtzehn Gängen und besiegte beispielsweise den Zuger Spitzenathleten Marcel Bieri. Andreas Döbeli blieb in bisher zwölf Gängen noch unbesiegt, wobei er noch zu viele «Gestellte» hinnehmen musste.

In guter Verfassung ist auch Yanick Klausner, obwohl er sich im vergangenen Herbst einer Hüftoperation unterzog und das Wintertraining verspätet in Angriff nahm. Eine Rückkehr zu alter Stärke lässt Reto Leuthard erkennen. Der Merenschwander hatte letzte Saison die Durchdiener-Rekrutenschule zu bewältigen.

Schmerzlicher Ausfall

So sehr die ersten Resultate der jungen Freiämter Schwinger auf eine weitere gute Saison mit vielen Kranzgewinnen hoffen lassen, so sehr schmerzt der Ausfall von Lukas Döbeli. Der 18-jährige Brocken aus Sarmenstorf, 2015 Jahrgangssieger am Eidgenössischen Nachwuchs-Schwingertag in Aarburg, hat gesundheitliche Probleme. Eine bevorstehende Meniskusoperation verhindert seinen Saisonstart. Ob er in diesem Jahr überhaupt noch Wettkämpfe bestreiten kann, bleibt abzuwarten.

Trotzdem befindet sich auf der Liste für den Guggibad-Schwinget ein ganzes Dutzend Freiämter unter den 111 angemeldeten Schwingern. Mit je sechs Kranzern und Nichtkranzern stimmen beim gastgebenden Verein sowohl Qualität wie Quantität.

Fünf «Böse» im Sägemehl

Von einer Freiämter Favoritenrolle will Josef Reichmuth aber nichts wissen. «Die angemeldeten fünf Aargauer ‹Eidgenossen› sind sicher höher einzustufen», sagt der Technische Leiter der Freiämter, der beim Heimspiel dem Einteilungsgericht angehört. Eine Bevorteilung der eigenen Schwinger komme für ihn nicht infrage. Als Topfavorit steigt im Guggibad Patrick Räbmatter «i d’Hose». Der 140-kg-Brocken aus Uerkheim ist bereits zweifacher Saisonsieger. Weiter sind Nick Alpiger (Sieger 2015), David Schmid (Sieger 2013) sowie der vierfache Guggibad-Gewinner Christoph Bieri zu beachten.

Als OK-Präsident führt Rolf Schmid ein Helferteam von über 50 Personen. Nach seinem Rücktritt als Vereinspräsident sagte er augenzwinkernd, dass er das Amt auf dem Guggibad so lange ausüben werde, bis wieder ein Freiämter gewinne. Letzmals war dies dank Martin Rohrer 2005 der Fall.

Auch der 57. Guggibad-Schwinget beginnt traditionell um 10.30 Uhr mit einer Jodlermesse, bevor die Sägemehlathleten um 11.30 Uhr in die Zwilchhosen steigen. Ob einer aus dem Freiämter Dutzend Rolf Schmids Hoffnung erfüllt, zeigt sich um 16.30 Uhr. Dann ist Zeit für den Schlussgang.