Pilger kommen ab und zu nach Muri, aber eine Unterkunft im ehemaligen Kloster kann ihnen nicht angeboten werden. «Wir weisen sie an die Hotels oder zeigen die Angebote von Bed and Breakfast, die sehr begehrt sind», erklärt Huber. Und Holdener ergänzt mit sichtlicher Begeisterung: «Hier im Besucherzentrum sind alle Informationen konzentriert vorhanden, das ist für Besucher sehr wertvoll.» 12'000 Kontakte jährlich werden gezählt. Und es sollen noch mehr werden.

Gesamtpaket

Die beste Empfehlung ist ein gutes Angebot. «Wir haben heute ein Gesamtpaket zu bieten, das sehr sorgfältig und zeitgemäss gestaltet ist», unterstreichen Holdener und Huber. «Die Besucherinnen und Besucher sind immer begeistert von unserem Angebot. Bei uns kann man einen interessanten halben oder auch ganzen Tag verbringen.» Und dazwischen einem Kaffee im Besucherzentrum geniessen. Ich schultere meinen Rucksack wieder, um in Auw, die Geburtsstätte der einzigen Heiligen der Schweiz, der Ordensgründerin Mutter Maria Bernarda, aufzusuchen. Der Freiämterweg ist so angelegt, dass er Abkürzungen oder attraktive Umwege ermöglicht. Wer nicht mehr mag oder die zeitliche Beanspruchung für eine Etappe unterschätzt, kann auch mit Bahn und Bus Kilometer oder Zeit sparen und immer wieder Anschluss an den Weg finden.

Der Freiämterweg wurde 2004 als Rundwanderweg angelegt, der ein in sich geschlossenes Wegnetz von 180 Kilometern aufweist. Die Talroute führt von Othmarsingen über Wohlen oder über Tägerig und Fischbach-Göslikon nach Bremgarten und weiter Muri nach Sins und bis Dietwil. Von hier gibt es die Lindenbergroute über Abtwil, Auw, Beinwil-Horben die in die Westroute (Müswangen-Oberschongau-Bettwil-Hilfikon) und die Ostroute (Buttwil-Kallern-Büttikon-Hilfikon) übergeht.