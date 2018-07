Es war unglaublich – schon um den Mittag herum war es am Dienstag rot-weiss beim «Wave» in Muri. Schon dann besetzten die ersten Fussballfans sich die besten Plätze, bestellten Bier und Pommes frites und taten das, was Schweizer am besten können: Sie jassten. Kurz vor 16 Uhr aber waren der Platz vor der grossen Leinwand sowie das Lokal selbst bis auf den letzten Fleck gefüllt, die Spannung stieg spürbar. Als dann die Spielaufstellung bekannt gegeben wurde, gab es die ersten Diskussionen und gar Buh-Rufe. Dann der lang ersehnte Anpfiff. Mit «Hopp Schwiiz»-Rufen feuerten die Murianer ihre Helden weit im Osten an. Sehr emotionale Momente folgten.