Sehr viel Computerarbeit

Schon bei diesen kleinen Episoden wird deutlich: Chirurgen, egal ob Chefärzte oder Assistenten, sind nicht nur im OP und führen Operationen durch. Sie sind auch Ansprechpersonen für die Patienten vor oder nach der Operation und gehen täglich bei ihnen vorbei, besprechen gemeinsam schwierige Fälle – und sitzen sehr viel am Computer. So ist das Büro der Assistenten im 3. Stock des Spitals Muri nach der Chefarztvisite, die jeden Dienstagmorgen direkt nach dem Morgenrapport stattfindet, so gut wie nie leer. Das ändert sich den ganzen Tag nicht. Und zwar nicht nur an Dienstagen.

«Wir müssen Austrittserklärungen und Arbeitsunfähigkeitszeugnisse schreiben, am PC die Patientendossiers bearbeiten, die Medikationen überprüfen und Fragen des Pflegepersonals beantworten», zählt Assistenzarzt Christian Roeren nur einige Beispiele auf. «Und wenn eine Operation ansteht, reicht es nicht, wenn wir das ins System eintragen. Wir müssen der Anästhesie Bescheid geben, der Bettendisposition und natürlich im OP selbst.» Lange Zeit für Erklärungen hat er nicht, denn schon muss er sich bei einem Hausarzt telefonisch wegen einer Medikamentenallergie einer Patientin erkundigen und danach einem anderen Assistenzarzt weiterhelfen, der erst seit zwei Tagen im Spital Muri arbeitet. Dazwischen klingelt immer wieder sein Telefon.

Gross genug und klein genug

Die Tagesschicht der Chirurgen beginnt stets mit dem Rapport um 7.15 Uhr. «Offizielles Schichtende ist, glaube ich, um 16.30 Uhr nach dem Nachmittagsrapport. Aber danach arbeiten wir oft noch am Computer oder assistieren im OP», sagt Roeren, der seit Januar im Spital Muri arbeitet, zuerst auf dem Notfall, seit zwei Wochen auf Station 3.3. Wieso entscheidet man sich freiwillig für einen Job mit so langen Arbeitstagen? Der 27-Jährige zuckt die Schultern: «Natürlich sind die Tage lang, aber die Arbeit ist sehr spannend, man ist so vielseitig gefordert und weiss am Morgen nie, was der Tag bringt. Mir gefällt das.» Ob er aber Chirurg werden will, weiss er noch nicht. «Ursprünglich habe ich mich für das Medizinstudium entschieden, weil man dort ein sehr grosses und breites Wissen vermittelt bekommt. In welche Richtung ich gehen will, nachdem ich letztes Jahr abgeschlossen habe, weiss ich noch nicht. Ich habe in Muri einen Arbeitsvertrag bis Ende Jahr mit Option auf Verlängerung. Momentan gefällt es mir hier sehr, auch, weil man mit fast allen per Du ist und sogar den Chefarzt bei Problemen um Hilfe fragen kann. Ausserdem bekommen die Assistenzärzte hier sehr viele Möglichkeiten, auch im OP, das ist alles nicht selbstverständlich.» Auch der leitende Arzt Karl Pieper, der beim Mittagessen zum Gespräch dazustösst, findet: «Muri ist gross genug, dass was läuft, aber klein genug, um noch familiär zu sein.»

Die verwirrte ältere Dame

Am Nachmittag wäre für Roeren nur eine Operation vorgesehen, doch eine Viertelstunde vorher ruft ihn die Pflege an, eine ältere Patientin, die gerade aus der Narkose aufgewacht ist, ist sehr verwirrt, will ihre Medikamente nicht nehmen und geht immer wieder Richtung Lift, weil sie nach Hause will, obwohl sie ihr Bein noch gar nicht belasten sollte. Postoperatives Delir nenne man das, erklärt Roeren. Er versucht, die Dame zu beruhigen, schickt alle Pfleger raus und redet verständnisvoll auf sie ein. Doch es nützt nichts, am Ende muss ein Oberarzt ihr zur eigenen Sicherheit ein Schlafmittel verschreiben und auch dafür sorgen, dass sie es nimmt. «Solche Fälle sind schwierig, aber auch das gehört halt dazu», sagt Roeren, bevor er runter in den OP eilt. Am Montag assistierte er bei vier Operationen, am Mittwoch stehen gar sechs auf dem Plan, am Donnerstag fünf.

An diesem Dienstag ist es eine Hodenoperation. Sie verläuft planmässig. Spontan fragen die Urologen im OP nebenan, ob Roeren auch bei ihnen assistieren könnte. So wird der Tag eben länger, denn die Computerarbeit wartet ja auch noch. Für den jungen Assistenzarzt scheint das kein Problem zu sein. Man merkt ihm und seinen Kollegen an, dass sie ihren Job gerne machen. Dazu gehört auch ein humorvoller Umgang miteinander – das muss bei so anstrengenden Berufen wohl sein. Genau das gefällt einem seiner Kollegen, Assistenzarzt Alkiviadis Papagiannakis, so an der Schweiz: «Die Patienten hier sind meist gut gelaunt, machen Witze oder sind mit Fröhlichkeit zu beruhigen. Ich habe das auch in Spitälern in meiner Heimat Griechenland, in Italien oder Rumänien probiert. Meine Erfahrung: Tu das nicht! Das kommt dort überhaupt nicht gut an.»