Es sind Sportferien. Für das Mittelland bedeutet das im Normalfall mehr Sitzplätze in den Zügen, weniger Anstehen an der Supermarktkasse und keine Kinder auf den Trottoirs. Viele Familien verbringen die beiden Ferienwochen in den Bergen. Diejenigen, die nicht wegfahren, bleiben in einem Freiämter Winterwunderland zurück. Im Schnee herumzutollen macht nämlich auch im Garten oder auf dem Spielplatz Spass.

Leider müssen die Kinder in diesem Jahr auf das Schneemannbauen und das Schlitteln am Hügel hinter dem Haus verzichten. Während die kalten Temperaturen auch in den tiefer gelegenen Gebieten für laufende Nasen sorgen, fehlt hier vom Schnee bis jetzt jede Spur. Stattdessen ist der Beginn der Ferien im Freiamt von starken Winden und Regen geprägt. Denn die liebe Frau Holle hat ihre Bettwäsche erst ein paar hundert Meter weiter oben so richtig ausgeschüttelt.

Eventplaner: Mama und Papa

Wer nicht in die Skiferien geht, muss sich also schneelos beschäftigen. Das ist vor allem für Kinder oft einfacher gesagt als getan. So verwandeln sich deren Mütter und Väter kurz vor den Ferien in regelrechte Eventplaner.

Glücklicherweise gibt es auch in der näheren Umgebung viel zu erleben. Die drei Kinder von Cornelia Schlatter (4, 10 und 12 Jahre) aus Waltenschwil, freuen sich beispielsweise darauf, in dieser Jahreszeit im Wald spielen oder zu Hause etwas basteln zu können. Verbrauchen die Kinder dabei nicht genug Energie, heisst der Plan B oft Trampolino. Der Indoor-Spielplatz liegt gleich neben Rudolfstetten-Friedlisberg in Dietikon. Aber auch das Freiamt selber, bietet ein abwechslungsreiches Schlechtwetterprogramm: Bowling, Lasertag und ein Hallenbad sind in Bremgarten zu finden, Kinos in Wohlen und Sins. Ein bisschen Eis findet man in der Umgebung trotz Temperaturen, die deutlich über dem Gefrierpunkt liegen. In Widen und in Wohlen kann man, fast wie in den Bergen, auf weissem Untergrund seine Runden drehen.

Sind die Sprösslinge erst mal im Teenie-Alter, verändern sich ihre Prioritäten von selbst. Statt am Morgen früh aufzustehen, um die Eltern zu Ausflügen zu überreden, schlafen die drei Kinder von Ann Häusler (16, 17 und 19 Jahre) in der Regel lieber aus. Oder sie bessern ihr Taschengeld mit einem Ferienjob auf. Bei jungen Frauen sind Coiffeur- und Nagelstudiobesuche sowie Shoppingausflüge mindestens genauso beliebt, wie vor ein paar Jahren noch der Besuch im Trampolino. Aber auch die Jungs wissen sich, wie Schlatter erzählt, zu helfen: «In den Ferien haben meine Söhne viel Zeit für Videospiele und um fern zu sehen», lacht sie.

Schlitteln auf dem Horben

Dass sich die Kinder mit zunehmendem Alter vermehrt selber beschäftigen, hat auch für die Eltern einen positiven Nebeneffekt: mehr Freizeit. Denn auch wenn Ferien mit den Kindern schön sind, geniessen die Eltern gerne etwas Zeit für sich.

Das kann auch Häusler bestätigen: «Ich gehe gerne und oft mit meinem Mann spazieren. Das Maiengrün zum Beispiel ist eines unserer Lieblingsausflugsziele.» Auch der Horben ist weitherum bekannt für gemütliche Nachmittagskaffees und heisse Schokolade – mit oder ohne Kinder.

Die Hoffnung auf Freiämter Winterlandschaften ist aber noch nicht verloren. Im Verlauf des Februars soll es, laut Meteorologen, noch mal richtig kalt werden. Ist die Erkältung bis dahin besiegt, könnte der nächste Besuch auf dem Horben oder dem Maiengrün vielleicht mit einer Schlittelfahrt enden.