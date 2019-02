Der Vermummte forderte Geld von der Frau. Sie gehorchte und händigte ihm Bargeld im Wert von mehreren tausend Franken aus. Daraufhin flüchtete der Täter mit seiner Beute durch den Hinterausgang, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt.

Schockmoment für die Angestellte der Volg-Filiale von Oberwil-Lieli: Kaum hatte der Laden am Freitagmorgen um 6.00 Uhr geöffnet, betrat ein maskierte Mann den Laden und bedrohte die einzige anwesende Verkäuferin mit einer Pistole.

Volg-Läden werden immer wieder zum Ziel von Überfällen. Anfangs Monat wurde der Volg in Oberlunkhofen von einem ähnlichen Vorfall heimgesucht. Ein mit Sturmhaube und Sonnenbrille maskierter Mann bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und erbeutete so einige hundert Franken. Der Vorfall ereignete sich am Morgen früh um 6.20 Uhr. Ob es sich um den gleichen Täter handeln könnte, ist nicht bekannt. (cez)

Die Polizeibilder vom Februar 2019